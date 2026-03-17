2026-03-17 13:16:13
Φωτογραφία για ΤΕΑ ΠΦΣ: Αποστέλλονται οι Βεβαιώσεις Εισφορών του 2025





Στα προσωπικά μειλ που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΠΦΣ, αποστέλλονται οι Βεβαιώσεις Εισφορών για το φορολογικό έτος 2025!

Αυτές οι βεβαιώσεις πρέπει να δοθούν στους λογιστές μας για φορολογική χρήση, αφού ως γνωστόν τα ποσά που καταθέτουμε στο ΤΕΑ-ΠΦΣ εκπίπτουν!

  

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση: «... Εάν ο ασφαλισμένος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και συμμετέχει στο Ταμείο λόγω της ιδιότητάς του αυτής, τότε οι εισφορές που καταβάλλει το πρόσωπο αυτό υπέρ του Ταμείου, εκπίπτουν, ως επιχειρηματική δαπάνη, από τα ακαθάριστα έσοδά του από επιχειρηματική δραστηριότητα....»

