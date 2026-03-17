2026-03-17 12:41:14
Φωτογραφία για «Αλλαγή σελίδας στον ΣΚΑΪ: Ο νέος CEO και τα σχέδια για τα οικονομικά»



Το συμμάζεμα των οικονομικών του ΣΚΑΪ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου του καναλιού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος αναλαμβάνει από σήμερα τα καθήκοντά του στον όμιλο του Φαλήρου, όπως αναφέρει η Realnews.

Η έλευση του νέου CEO σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας για τον ΣΚΑΪ. Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναλαμβάνει επισήμως τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία μέχρι πρότινος καλυπτόταν προσωρινά από τον ιδιοκτήτη του σταθμού, Γιάννη Αλαφούζο. Μετά από αναζήτηση τεσσάρων μηνών, ο Αλαφούζος επέλεξε τον Δημητριάδη για να παραδώσει τα κλειδιά της διοίκησης του σταθμού, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Realnews.

Ο νέος CEO, τεχνοκράτης με εμπειρία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και στο Υπερταμείο, έχει ως κύριο μέλημά του να αναδιοργανώσει τα οικονομικά του ΣΚΑΪ, επανεξετάζοντας μπάτζετ και στρατηγικές συνεργασίες, ενώ αναμένεται να φέρει στο πλευρό του συνεργάτες δικής του επιλογής για να υλοποιήσουν τη νέα εποχή στο κανάλι.



Πηγή: tvnea.com
