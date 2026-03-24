Σε αύξηση του ποσού αποζημίωσης προς τους δικαιούχους του ΚΑΕΦ για το έτος 2025 προχωρά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία και τη βιωσιμότητα του Ταμείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αναλογιστική μελέτη για το 2025 καταδεικνύει ότι το ΚΑΕΦ διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική ισορροπία και μακροχρόνια βιωσιμότητα. Τα έσοδα από εισφορές και η αποθεματοποίηση καλύπτουν με άνεση τις υποχρεώσεις του Ταμείου, ενώ οι καταθέσεις παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, με θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ αποφάσισε την αύξηση της εφάπαξ αποζημίωσης για τους φαρμακοποιούς που αποχώρησαν το 2025. Συγκεκριμένα, το ποσό διαμορφώνεται στα 822 ευρώ ανά έτος, οδηγώντας σε συνολική αποζημίωση 27.126 ευρώ για όσους διατηρούν φαρμακείο από το 1993, έναντι 25.056 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι...

.... η εξέλιξη αυτή αφορά συνολικά 309 φαρμακοποιούς που αποχώρησαν εντός του 2025, ενισχύοντας ουσιαστικά το εισόδημά τους κατά την έξοδο από το επάγγελμα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η οργανωτική αναβάθμιση του ΚΑΕΦ, καθώς πλέον λειτουργεί ως αυτόνομο τμήμα του ΠΦΣ, με αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης εισφορών και οφειλών. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας apodosi.pfs.gr, έχει επιτευχθεί σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή ενίσχυση του θεσμού του ΚΑΕΦ και αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής συμμετοχής των φαρμακοποιών και των Συλλόγων στη διατήρηση και ανάπτυξη του Ταμείου.







Διαβάστε την ανακοίνωση του ΠΦΣ:







Αθήνα, 24 Μαρτίου 2026







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ. Πρωτ. 1311







Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Αύξηση του ποσού αποζημίωσης στους δικαιούχους ΚΑΕΦ και για το

έτος 2025»







Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,







Η αναλογιστική μελέτη ΚΑΕΦ για το έτος 2025 αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την οικονομική δυναμική του ταμείου μας. Στην αναλογιστική μελέτη αποτυπώνεται ότι το Ταμείο παρουσιάζει μακροχρόνια βιωσιμότητα και χρηματοοικονομική ισορροπία. Η αποθεματοποίηση του λογαριασμού του ΚΑΕΦ και τα έσοδα από εισφορές προς το Ταμείο καλύπτουν κατά πολύ τις δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια. Ταυτόχρονα, σταθερά αυξάνουν οι καταθέσεις του ταμείου, ενώ η εισροή των εσόδων παρουσιάζει σταθερότητα με τάσεις βελτίωσης.







Με βάση την αναλογιστική μελέτη του ΚΑΕΦ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. αποφάσισε ότι αυτή τη χρονιά οι εφάπαξ αποζημιώσεις για τους 309 φαρμακοποιούς που αποχώρησαν για το 2025 να είναι 822,00 Ευρώ ανά έτος. Επομένως αυτή την χρονιά το ποσό που αντιστοιχεί σε όσους ανελλιπώς διατηρούν φαρμακείο από το 1993 – ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΑΕΦ – είναι 27.126,00 € Ευρώ, σε σχέση με το ποσό των 25.056,00 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.







Πετύχαμε το ΚΑΕΦ να αποτελεί ένα αυτόνομο τμήμα στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και να παρακολουθούνται συστηματικά και με αυτοματοποιημένο τρόπο οι οφειλές και οι εισροές των εταιρειών, όπως επίσης αυτοματοποιημένο πλέον είναι το σύστημα ενημέρωσης από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για τους φαρμακοποιούς που πρόκειται να αποχωρήσουν από το επάγγελμα.







Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά όλων των Συλλόγων στην επικαιροποίηση των στοιχείων του Συστήματος apodosi.pfs.gr που δίνει τη δυνατότητα πλέον οι πολύμηνες καθυστερήσεις απόδοσης του ποσού στους δικαιούχους συναδέλφους να αποτελούν παρελθόν.







Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.







Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης











