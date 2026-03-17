





Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην απογευματινή ζώνη, με το «Deal. IX» να κατακτά την πρωτιά με 15.9%, ακολουθούμενο σε απόσταση αναπνοής από το «Live News» με 15.8% και το «The Chase» με 15.1%.

Στη συνέχεια, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» και ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσαν από 11.9%, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» κατέγραψε 9.2%. Πιο πίσω βρέθηκαν το «Flat Hunters» με 7.8%, το «Cash or Trash» επίσης με 7.8% και το «Στούντιο 4» με 7.2%, ενώ το «Το Λεβεντόπαιδο» (ΣΚΑΪ) σημείωσε 6.4%.

Σε χαμηλές επιδόσεις κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.6%, ενώ στο τέλος της λίστας βρέθηκε το «Το Χούμε!» με μόλις 1.2%, καταγράφοντας μία από τις πιο αδύναμες επιδόσεις της ημέρας.

