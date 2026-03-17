2026-03-17 12:41:15
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη με «Deal» και «Live News»



 Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην απογευματινή ζώνη, με το «Deal. IX» να κατακτά την πρωτιά με 15.9%, ακολουθούμενο σε απόσταση αναπνοής από το «Live News» με 15.8% και το «The Chase» με 15.1%.

Στη συνέχεια, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» και ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσαν από 11.9%, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» κατέγραψε 9.2%. Πιο πίσω βρέθηκαν το «Flat Hunters» με 7.8%, το «Cash or Trash» επίσης με 7.8% και το «Στούντιο 4» με 7.2%, ενώ το «Το Λεβεντόπαιδο» (ΣΚΑΪ) σημείωσε 6.4%.

Σε χαμηλές επιδόσεις κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.6%, ενώ στο τέλος της λίστας βρέθηκε το «Το Χούμε!» με μόλις 1.2%, καταγράφοντας μία από τις πιο αδύναμες επιδόσεις της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime time ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ»
ΤΕΑ ΠΦΣ: Αποστέλλονται οι Βεβαιώσεις Εισφορών του 2025
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη:: Μάχη κορυφής για «Σήμερα» και «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Μονοψήφια για όλους – Τι έκανε οι Real View στην νέα τους ώρα;
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Με μονοψήφια οι εκπομπές...
«Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ξεκινά απο Θεσσαλονίκη
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/3/2026)
«Αλλαγή σελίδας στον ΣΚΑΪ: Ο νέος CEO και τα σχέδια για τα οικονομικά»
Υπουργείο Υγείας: Δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα για 12.000 επαγγελματίες υγείας
Eκδήλωση του Ομίλου Πολιτικής Σκέψης & Δράσης ΑΚΤΙΔΑ, που θα γίνει την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 ώρα 12.00, με θέμα: «Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»
