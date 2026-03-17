2026-03-17 12:41:14
Φωτογραφία για «Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ξεκινά απο Θεσσαλονίκη
Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος και πολλές ακόμα περιοχές βάζουν ποδιά και ετοιμάζουν την γαστρονομική τους πρόταση.

Στρώσε τραπέζι. Ερχόμαστε.

Σε κάποια κουζίνα αυτή τη στιγμή, μια κατσαρόλα βράζει λίγο παραπάνω απ’ όσο πρέπει, ένα τηγάνι έχει ήδη πάρει φωτιά, μεταφορικά ή και κυριολεκτικά, κάποιος δοκιμάζει αγχωμένος τη σάλτσα του για δέκατη φορά και κάποιος άλλος δίνει ο ίδιος στον εαυτό του συγχαρητήρια και παίρνει αστέρι Michelin. Ναι, το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό τραπέζι στρώνεται ξανά και σου έχει κρατήσει θέση réservée.

Το αγαπημένο «Κάτι ψήνεται», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, έρχεται στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 17:15 και ξεκινά ένα… αλατοπιπερωμένο, απολαυστικό, καθημερινό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη στάση η Θεσσαλονίκη.

Κάθε εβδομάδα, πέντε οικοδεσπότες, με μεράκι και προσωπικό στυλ, παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους
. Με φαντασία, χιούμορ, αγωνία, αλλά και πολλές φορές με αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν, βαθμολογούν και στο τέλος της εβδομάδας εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη.

 

Όμως, στο «Κάτι ψήνεται» το φαγητό είναι μόνο η αρχή. Γιατί γύρω από το τραπέζι, μεταξύ τυριού κι αχλαδιού, συμβαίνουν τα καλύτερα: απρόβλεπτες γνωριμίες, αυθόρμητα πειράγματα, καυστικά σχόλια, ατάκες που μένουν, ενθουσιώδεις κριτικές, αλλά και αμήχανες στιγμές που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν… τι ακριβώς ήταν αυτό που μόλις δοκίμασαν. Και όσο στην κουζίνα ετοιμάζεται το επόμενο πιάτο, κάποιοι καλεσμένοι δεν αντιστέκονται στον πειρασμό μιας μικρής… εξερεύνησης στο σπίτι, που συχνά αποδεικνύεται εξίσου «πικάντικη» με το μενού.

 «Κάτι ψήνεται»:  Έρχεται στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και θα μας ανοίγει την όρεξη, καθημερινά στις 17:15

 

Σε όποια πόλη της Ελλάδας κι αν βρίσκεσαι, αν είσαι έτοιμος να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, πάρε θέση στην κουζίνα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα online στο https://antenna.gr/katipsinetai  ή τηλεφωνικά στο 2111885535.

 

Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/3/2026)
Prime time ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπάς Σ' Αγαπώ»
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eκδήλωση του Ομίλου Πολιτικής Σκέψης & Δράσης ΑΚΤΙΔΑ, που θα γίνει την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 ώρα 12.00, με θέμα: «Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»
Eκδήλωση του Ομίλου Πολιτικής Σκέψης & Δράσης ΑΚΤΙΔΑ, που θα γίνει την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 ώρα 12.00, με θέμα: «Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»
Αυτή είναι η νέα μουσική εκπομπή που θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Αυτή είναι η νέα μουσική εκπομπή που θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Έρχεται σειρά στον Alpha για τη ζωή ενός Αγίου...
Έρχεται σειρά στον Alpha για τη ζωή ενός Αγίου...
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον νέο κύκλο του Κάτι Ψήνεται
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον νέο κύκλο του Κάτι Ψήνεται
Politico: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Έρχεται ο «πληθωρισμός του Ορμούζ»
Politico: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Έρχεται ο «πληθωρισμός του Ορμούζ»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Αλλαγή σελίδας στον ΣΚΑΪ: Ο νέος CEO και τα σχέδια για τα οικονομικά»
«Αλλαγή σελίδας στον ΣΚΑΪ: Ο νέος CEO και τα σχέδια για τα οικονομικά»
Υπουργείο Υγείας: Δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα για 12.000 επαγγελματίες υγείας
Υπουργείο Υγείας: Δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα για 12.000 επαγγελματίες υγείας
Eκδήλωση του Ομίλου Πολιτικής Σκέψης & Δράσης ΑΚΤΙΔΑ, που θα γίνει την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 ώρα 12.00, με θέμα: «Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»
Eκδήλωση του Ομίλου Πολιτικής Σκέψης & Δράσης ΑΚΤΙΔΑ, που θα γίνει την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 ώρα 12.00, με θέμα: «Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»
60+ Κατασκευές για παιδιά από ανακυκλώσιμα υλικά
60+ Κατασκευές για παιδιά από ανακυκλώσιμα υλικά
Μουσείο Ευρημάτων Μετρό Θεσσαλονίκης: Από τα έγκατα της γης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά – Πότε ανοίγει τις πύλες του
Μουσείο Ευρημάτων Μετρό Θεσσαλονίκης: Από τα έγκατα της γης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά – Πότε ανοίγει τις πύλες του