2026-03-17 12:41:14
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ»



Στην prime time ζώνη, την πρωτιά κατέκτησε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με 20.3%, αφήνοντας πίσω το «Να Μ’ Αγαπάς» με 18.8% και το «MasterChef 10» με 16.9%, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη των ψυχαγωγικών προγραμμάτων στην κορυφή της βραδινής ζώνης.

Στη συνέχεια, δυνατές επιδόσεις κατέγραψαν ο «Άγιος Έρωτας II» με 15.2%, η «Μία Νύχτα Μόνο» με 11.3% και ο «Survivor» με 11.2%, ενώ μεσαία ποσοστά σημείωσαν οι σειρές «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 9.7%, «Έξω Παιδιά – 2ος Κύκλος» και «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 8.6% η καθεμία.

Χαμηλές επιδόσεις κατέγραψαν το «Grand Hotel» με 7.8%, το «Φακέλος 17Ν» με 7.1%, ενώ η «Φονική Καταιγίδα» (Open) με 3.0%, το «Το Παιδί» με 2.7% και το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με μόλις 1.9% έκλεισαν τη λίστα, δείχνοντας την έντονη ανισότητα της βραδινής ζώνης.

Στη late night ζώνη, πρώτο έρχεται το «The 2Night Show» με 7.6%, ενώ χαμηλά κινήθηκε το «11 Αυτοί. 11 Εμείς» με 2.9%, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του talk show στην ολοκλήρωση της βραδιάς.



Πηγή: tvnea.com
«Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ξεκινά απο Θεσσαλονίκη
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη με «Deal» και «Live News»
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη με «Deal» και «Live News»
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη με «Deal» και «Live News»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη:: Μάχη κορυφής για «Σήμερα» και «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Μονοψήφια για όλους – Τι έκανε οι Real View στην νέα τους ώρα;
Ελλάδα: Το πρώτο μετρό της Θεσσαλονίκης συνδυάζει τρένα χωρίς οδηγό και αρχαιολογική κληρονομιά
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/3/2026)
«Αλλαγή σελίδας στον ΣΚΑΪ: Ο νέος CEO και τα σχέδια για τα οικονομικά»
Υπουργείο Υγείας: Δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα για 12.000 επαγγελματίες υγείας
Eκδήλωση του Ομίλου Πολιτικής Σκέψης & Δράσης ΑΚΤΙΔΑ, που θα γίνει την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 ώρα 12.00, με θέμα: «Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»
60+ Κατασκευές για παιδιά από ανακυκλώσιμα υλικά
