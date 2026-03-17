





Στην prime time ζώνη, την πρωτιά κατέκτησε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με 20.3%, αφήνοντας πίσω το «Να Μ’ Αγαπάς» με 18.8% και το «MasterChef 10» με 16.9%, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη των ψυχαγωγικών προγραμμάτων στην κορυφή της βραδινής ζώνης.

Στη συνέχεια, δυνατές επιδόσεις κατέγραψαν ο «Άγιος Έρωτας II» με 15.2%, η «Μία Νύχτα Μόνο» με 11.3% και ο «Survivor» με 11.2%, ενώ μεσαία ποσοστά σημείωσαν οι σειρές «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 9.7%, «Έξω Παιδιά – 2ος Κύκλος» και «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 8.6% η καθεμία.

Χαμηλές επιδόσεις κατέγραψαν το «Grand Hotel» με 7.8%, το «Φακέλος 17Ν» με 7.1%, ενώ η «Φονική Καταιγίδα» (Open) με 3.0%, το «Το Παιδί» με 2.7% και το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με μόλις 1.9% έκλεισαν τη λίστα, δείχνοντας την έντονη ανισότητα της βραδινής ζώνης.

Στη late night ζώνη, πρώτο έρχεται το «The 2Night Show» με 7.6%, ενώ χαμηλά κινήθηκε το «11 Αυτοί. 11 Εμείς» με 2.9%, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του talk show στην ολοκλήρωση της βραδιάς.

