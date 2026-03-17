2026-03-17 13:34:50
Φωτογραφία για Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών ΗΔΥΚΑ το Σάββατο 21/3 – Τι πρέπει να γνωρίζουν τα φαρμακεία



Η ΗΔΥΚΑ ανακοίνωσε προγραμματισμένη αναβάθμιση της δικτυακής της υποδομής για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας των συστημάτων της. Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή λειτουργίας εφαρμογών της ΗΔΥΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 στις 21:00 έως την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στις 02:00.

Τι σημαίνει πρακτικά για τα φαρμακεία

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην εκτέλεση συνταγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους συναδέλφους να λάβουν υπόψη το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η ανακοίνωση της ΗΔΥΚΑ

Λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης της δικτυακής υποδομής της ΗΔΥΚΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων της, θα υπάρξει διακοπή στη λειτουργία των εφαρμογών της ΗΔΥΚΑ MAE, που αφορούν κυρίως στα συστήματα AMKA, ασφαλιστικής ικανότητας και κοινωνικής ασφάλισης.

Η αναβάθμιση της ασφάλειας των υποδομών της ΗΔΥΚΑ θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 21/3/2026, 21:00 έως Κυριακή 22/3/2026 02:00, διάστημα κατά το οποίο θα υπάρξει διακοπή των προαναφερομένων υπηρεσιών.
