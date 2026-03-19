Σημαντική ενημέρωση θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί ενόψει των τραπεζικών αργιών του Καθολικού Πάσχα, καθώς θα υπάρξουν αλλαγές στην εκτέλεση των διατραπεζικών συναλλαγών τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 3 Απριλίου και τη Δευτέρα 6 Απριλίου, λόγω των τραπεζικών αργιών για το Καθολικό Πάσχα, δεν θα εκτελούνται διατραπεζικές συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι πληρωμές και εμβάσματα που θα καταχωρούνται τις συγκεκριμένες ημέρες προς άλλες τράπεζες, θα εκτελεστούν την Τρίτη 7 Απριλίου, που θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα για το τραπεζικό σύστημα.

Η ενημέρωση αυτή έχει....

.... ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία των φαρμακείων, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν πληρωμές προς προμηθευτές, μεταφορές ποσών μεταξύ διαφορετικών τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά και γενικότερα οικονομικές υποχρεώσεις που απαιτούν έγκαιρη πίστωση.

Αντίθετα, οι άμεσες συναλλαγές (instant payments), καθώς και οι μεταφορές μεταξύ λογαριασμών της ίδιας τράπεζας, αναμένεται να πραγματοποιούνται κανονικά, με άμεση πίστωση του δικαιούχου, όπου αυτό υποστηρίζεται από το τραπεζικό σύστημα.

Για τον λόγο αυτό, οι φαρμακοποιοί καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε πληρωμές ή άλλες οικονομικές εκκρεμότητες κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Η έγκαιρη ενημέρωση και ο σωστός προγραμματισμός μπορούν να αποτρέψουν πρακτικά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των φαρμακείων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο όπου οι οικονομικές συναλλαγές αποτελούν κρίσιμο μέρος της ομαλής λειτουργίας τους.

