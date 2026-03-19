2026-03-19 18:00:38
Φωτογραφία για Τραπεζικές αργίες Καθολικού Πάσχα: Τι πρέπει να γνωρίζουν τα φαρμακεία για τις διατραπεζικές συναλλαγές



Σημαντική ενημέρωση θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί ενόψει των τραπεζικών αργιών του Καθολικού Πάσχα, καθώς θα υπάρξουν αλλαγές στην εκτέλεση των διατραπεζικών συναλλαγών τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 3 Απριλίου και τη Δευτέρα 6 Απριλίου, λόγω των τραπεζικών αργιών για το Καθολικό Πάσχα, δεν θα εκτελούνται διατραπεζικές συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι πληρωμές και εμβάσματα που θα καταχωρούνται τις συγκεκριμένες ημέρες προς άλλες τράπεζες, θα εκτελεστούν την Τρίτη 7 Απριλίου, που θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα για το τραπεζικό σύστημα.

Η ενημέρωση αυτή έχει....



.... ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία των φαρμακείων, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν πληρωμές προς προμηθευτές, μεταφορές ποσών μεταξύ διαφορετικών τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά και γενικότερα οικονομικές υποχρεώσεις που απαιτούν έγκαιρη πίστωση.

Αντίθετα, οι άμεσες συναλλαγές (instant payments), καθώς και οι μεταφορές μεταξύ λογαριασμών της ίδιας τράπεζας, αναμένεται να πραγματοποιούνται κανονικά, με άμεση πίστωση του δικαιούχου, όπου αυτό υποστηρίζεται από το τραπεζικό σύστημα.

Για τον λόγο αυτό, οι φαρμακοποιοί καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε πληρωμές ή άλλες οικονομικές εκκρεμότητες κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Η έγκαιρη ενημέρωση και ο σωστός προγραμματισμός μπορούν να αποτρέψουν πρακτικά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των φαρμακείων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο όπου οι οικονομικές συναλλαγές αποτελούν κρίσιμο μέρος της ομαλής λειτουργίας τους.

Έναρξη εκπαίδευσης και πιστοποίησης των μηχανοδηγών της Hellenic Train στο τρένο δοκιμών Coradia Stream. Βίντεο
Έναρξη εκπαίδευσης και πιστοποίησης των μηχανοδηγών της Hellenic Train στο τρένο δοκιμών Coradia Stream. Βίντεο
Λουλούδια της Μεγάλης Εβδομάδας: ανοιξιάτικα λουλούδια και πασχαλινές παραδόσεις
Λουλούδια της Μεγάλης Εβδομάδας: ανοιξιάτικα λουλούδια και πασχαλινές παραδόσεις
Ποια ΦΥΚ χορηγούνται αυτή τη στιγμή (19/03/2026) από τα ιδιωτικά φαρμακεία μέσω της πλατφόρμας
Ποια ΦΥΚ χορηγούνται αυτή τη στιγμή (19/03/2026) από τα ιδιωτικά φαρμακεία μέσω της πλατφόρμας
Λίστα με τα φαρμακεία που χρησιμοποιούν νετλίβερι(!) ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής – τι καταγγέλλει
Λίστα με τα φαρμακεία που χρησιμοποιούν νετλίβερι(!) ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής – τι καταγγέλλει
ΦΥΚ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: ΠΛΕΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΠΟΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΦΥΚ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: ΠΛΕΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΠΟΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών ΗΔΥΚΑ το Σάββατο 21/3 – Τι πρέπει να γνωρίζουν τα φαρμακεία
Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών ΗΔΥΚΑ το Σάββατο 21/3 – Τι πρέπει να γνωρίζουν τα φαρμακεία
Μ. Κατσαράκης για ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία: Οι ασθενείς δεν έχουν κατανοήσει ακόμη τι ακριβώς τους προσφέρεται
Μ. Κατσαράκης για ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία: Οι ασθενείς δεν έχουν κατανοήσει ακόμη τι ακριβώς τους προσφέρεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
H Καίτη Γαρμπή απογείωσε την πρώτη «Νύχτα εκτός ρυθμού»
H Καίτη Γαρμπή απογείωσε την πρώτη «Νύχτα εκτός ρυθμού»
Η Γερμανία ενώνεται με την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο και άλλους στην έναρξη νέων διανυκτερεύσεων, φέρνοντας επανάσταση στα ταξίδια με τρένο σε όλη την Ευρώπη
Η Γερμανία ενώνεται με την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο και άλλους στην έναρξη νέων διανυκτερεύσεων, φέρνοντας επανάσταση στα ταξίδια με τρένο σε όλη την Ευρώπη
Πέμπτη, 19/3/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 19/3/2026: Εργασίες ημέρας
Ποια ΦΥΚ χορηγούνται αυτή τη στιγμή (19/03/2026) από τα ιδιωτικά φαρμακεία μέσω της πλατφόρμας
Ποια ΦΥΚ χορηγούνται αυτή τη στιγμή (19/03/2026) από τα ιδιωτικά φαρμακεία μέσω της πλατφόρμας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/3/2026)