Από τις 16 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διάθεση μέρους των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, με στόχο τη σταδιακή αποσυμφόρηση των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Σε πρώτη φάση εντάχθηκαν τα αντινεοπλασματικά και τα φάρμακα για σκλήρυνση κατά πλάκας (εκτός ενδοφλέβιων), ενώ η επέκταση του μέτρου προβλέπεται να γίνει σταδιακά μέσα σε τρεις μήνες.

Αναλυτικά τα στάδια ένταξης των θεραπευτικών κατηγοριών:

1ος μήνας:



Αντινεοπλασματικά και φάρμακα για Σκλήρυνση κατά Πλάκας (εκτός ενδοφλέβιων).

2ος μήνας:



Βιολογικοί παράγοντες anti-TNF.

3ος μήνας:



Θεραπείες για Ηπατίτιδα Β και D και για άσθμα.

Μέχρι και σήμερα, κατά την είσοδο των φαρμακείων στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους,

... δεν φαινόταν με σαφήνεια ποια ακριβώς σκευάσματα διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εύλογη σύγχυση όταν οι ασθενείς ρωτούσαν αν το δικό τους φάρμακο περιλαμβάνεται στη λίστα.

Η πληροφορία αυτή ήταν ορατή από την πλευρά των ασφαλισμένων, μετά τη δική τους είσοδο στην πλατφόρμα, όμως από την πλευρά του φαρμακοποιού εμφανιζόταν μέχρι τώρα μια πιο γενική λίστα. Όπως είναι γνωστό, από την πρώτη στιγμή ο ΠΦΣ είχε ζητήσει η εικόνα αυτή να είναι ξεκάθαρη και ορατή και στον φαρμακοποιό.

Από σήμερα, λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι αυτό επιτέλους άλλαξε.



Πλέον, ο φαρμακοποιός βλέπει ουσιαστικά την ίδια πληροφορία που βλέπει και ο ασφαλισμένος: με μια απλή αναζήτηση του σκευάσματος στην εφαρμογή, μπορεί να διαπιστώσει άμεσα αν το συγκεκριμένο ΦΥΚ διατίθεται από τα φαρμακεία της γειτονιάς ή όχι.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και πρακτική βελτίωση της πλατφόρμας, καθώς βοηθά τον φαρμακοποιό να ενημερώνει υπεύθυνα και άμεσα τον ασθενή, χωρίς αβεβαιότητα και χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Δείτε στην εικόνα το σχετικό παράδειγμα:



με την αναζήτηση του σκευάσματος εμφανίζεται πλέον ξεκάθαρα η ένδειξη «Για ιδ. φαρμακείο: Ναι», ώστε να γνωρίζουμε άμεσα αν το φάρμακο μπορεί να διατεθεί μέσω ιδιωτικού φαρμακείου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΦΣ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής, έχει ήδη παρέμβει δυναμικά προς τον ΕΟΠΥΥ, θέτοντας μια σειρά από ζητήματα βελτίωσης της πλατφόρμας.

Συνοπτικά, τα βασικά σημεία που έχουν τεθεί:

✔️ Αποσαφήνιση της λίστας ΦΥΚ (που πλέον υλοποιήθηκε)

✔️ Διορθώσεις σε εκτυπώσεις και σήμανση συνταγών

✔️ Ενημέρωση ασθενών και φαρμακοποιών (sms / email notifications)

✔️ Προσθήκη στοιχείων επικοινωνίας (κινητό)

✔️ Αυτοματοποιημένη ενημέρωση για εγκρίσεις αιτημάτων

✔️ Διαλειτουργικότητα για ενημέρωση συμβάσεων

✔️ Δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου σκευάσματος (βιοϊσοδύναμα)

✔️ Δυνατότητα υποβολής αιτήματος και από τον φαρμακοποιό

✔️ Ενημέρωση ιατρών μέσω ΣΗΣ

✔️ Εκκρεμότητες σε ΚΥΑ εκκαθάρισης & μηχανογραφική προσαρμογή

farmakopoioi