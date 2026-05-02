2026-05-02 10:17:52

Τις εγκαταστάσεις ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη, όπου υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις οι οποίες ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, στηρίζουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρο Τρύφων και τον Αντιπρόεδρο της ΠΕΦ Δημήτριο Δέμο, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του νέου συγκροτήματος της DEMO, που θα είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής πενικιλινούχων και ογκολογικών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κέντρου παραγωγής της WIN MEDICA, το οποίο θα μπορεί να καλύψει άνω του 70% των εγχώριων αναγκών σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες, και της ερευνητικής και παραγωγικής μονάδας της FARAN, όπου θα δίνεται έμφαση σε ενέσιμα σκευάσματα με παράλληλο στόχο τη μελλοντική παραγωγή βιοτεχνολογικών φαρμάκων.



