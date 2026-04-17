





Η απόφαση του ΑΝΤ1 να μην διατηρήσει καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών φαίνεται πως έχει ήδη ληφθεί, ακολουθώντας διαφορετική στρατηγική σε σχέση με την περσινή σεζόν. Παρότι βρισκόμαστε ακόμα νωρίς και στο παρελθόν έχουν υπάρξει ανατροπές στον προγραμματισμό, όλα δείχνουν ότι το κανάλι του Αμαρουσίου δεν σκοπεύει να αναζητήσει πρόσωπο για την παρουσίαση καλοκαιρινού format.

Με δεδομένη την επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου στην «παραδοσιακή» τηλεοπτική σεζόν, η διοίκηση του σταθμού φαίνεται να μην εξετάζει –τουλάχιστον προς το παρόν– την τοποθέτηση άλλου παρουσιαστή για τους θερινούς μήνες.

Έτσι, η παρουσιάστρια μαζί με την ομάδα της αναμένεται να αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές συζητήσεις ανάμεσα στην ίδια και τον ΑΝΤ1 για την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, στο τραπέζι φαίνεται πως υπάρχουν σκέψεις για ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της ψυχαγωγίας, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο η Κατερίνα Καραβάτου να μην είναι μόνη της σε αυτό το νέο εγχείρημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ονόματα που συζητούνται είναι αυτό του Χρήστου Φερεντίνου, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για πιθανές τηλεοπτικές συμπράξεις την επόμενη σεζόν.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα.







