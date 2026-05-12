2026-05-12 10:41:22
Φωτογραφία για Prime time: Κυριαρχία για «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» - Οι «Σούπερ Ήρωες» πέρασαν την σειρά «Να Μ’ Αγαπάς»



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», το οποίο σημείωσε εξαιρετικό 19.3% και κατέκτησε την πρώτη θέση της βραδιάς.



Πολύ δυνατή ήταν και η παρουσία του «Άγιου Έρωτα II» με 16.5%, ενώ το «MasterChef 10» ακολούθησε κοντά με 16.3%, κρατώντας υψηλές επιδόσεις απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» κατέγραψε 14.7%, ενώ οι «Σούπερ Ήρωες» σημείωσαν 13.6%.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» κινήθηκε στο 12.0%, ενώ η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» σημείωσε 10.9%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Grand Hotel» με 9.9%, ενώ τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» και «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» κατέγραψαν από 9.6%.

Στον ΣΚΑΪ, το «Στο Χιλιοστό» σημείωσε 6.7%, ενώ το «Γιατί Ρε Πατέρα» κινήθηκε στο 7.1%.

Στα χαμηλότερα της βραδιάς βρέθηκαν τα «7 Λεπτά Μετά τα Μεσάνυχτα» (Open) και «Από Ήλιο σε Ήλιο», που σημείωσαν από 3.9%, ενώ το «Το Παιδί» κατέγραψε 3.4%.

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» ξεχώρισε με 12.4%, αφήνοντας πίσω το «11 Αυτοί, 11 Εμείς», που σημείωσε 2.7%.



Πηγή: tvnea.com
