2026-04-21 11:15:54
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» - Ανεβαίνει αισθητά οι «Σούπερ Ήρωες»



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ»  με 21.1%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας II» με 17.4%, ενώ πολύ καλή πορεία κατέγραψαν το «Να Μ’ Αγαπάς» με 14.9% και το «MasterChef 10» με 14.2%.

Στη συνέχεια κινήθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» με 11.6% και το «Μία Νύχτα Μόνο» με 10.9%, ενώ το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» σημείωσε 10.0%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Survivor» με 8.8%, το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 8.6% και η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 8.1%, ενώ το «Grand Hotel» κινήθηκε στο 7.9%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν ο «Ξένος» (Open) με 3.6%, το «Το Παιδί» με 3.0% και το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 2.6%.

Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «The 2Night Show» με 10.8%, ενώ ακολούθησαν η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» με 3.6% και οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» με 2.6%.



Πηγή: tvnea.com
