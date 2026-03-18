2026-03-18 10:35:41
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Πρώτο το «Να Μ’ Αγαπάς» – Δυνατή μάχη στην κορυφή



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 19.0%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με 18.1%, ενώ σταθερά ψηλά κινήθηκε και το «Άγιος Έρωτας II» με 15.1%.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψαν επίσης το «Radio Arvyla» με 13.7%, το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 11.8%, η «Μία Νύχτα Μόνο» με 11.7% και το «MasterChef 10» με 11.0%, ενώ διψήφιο ποσοστό σημείωσε και η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 10.7%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Grand Hotel» με 9.9%, ο «Survivor» με 9.7% και το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 9.1%. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το «Γιατί ρε πατέρα;» με 5.8%, ενώ στο τέλος της λίστας βρέθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 2.7%, το «Jobs» (Open) με 2.5% και το «Το Παιδί» με μόλις 2.2%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήρθε το «The 2Night Show» με 9.3%, ακολούθησε το «Prime Time» με 7.7%, ενώ πιο πίσω βρέθηκε το «Status Quo» με 3.3%.



Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/3/2026)
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για το «Deal» – Κατέρρευσε το «Το Χούμε!»
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για το «Deal» – Κατέρρευσε το «Το Χούμε!»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Ανάσα πίσω η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Ανάσα πίσω η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για το «Deal» – Κατέρρευσε το «Το Χούμε!»
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για το «Deal» – Κατέρρευσε το «Το Χούμε!»
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη με «Deal» και «Live News»
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη με «Deal» και «Live News»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτοί είναι οι Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Αυτοί είναι οι Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Πέντε συμπαραγωγές της ΕΡΤ βραβεύτηκαν στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Πέντε συμπαραγωγές της ΕΡΤ βραβεύτηκαν στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
ΑΙ – ΑΣΠΙΔΑ Ή ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑ Η «ΑΑΠΟΓΥΜΝΩΠΟΙΗΣΗ» στα social media;
ΑΙ – ΑΣΠΙΔΑ Ή ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑ Η «ΑΑΠΟΓΥΜΝΩΠΟΙΗΣΗ» στα social media;
Συντάξεις: Αναδρομικά ως 15.139 ευρώ για εκκρεμείς επανυπολογισμούς
Συντάξεις: Αναδρομικά ως 15.139 ευρώ για εκκρεμείς επανυπολογισμούς
Έρευνα: Τα τρένα της Ευρώπης συσσώρευσαν 136 χρόνια καθυστερήσεων
Έρευνα: Τα τρένα της Ευρώπης συσσώρευσαν 136 χρόνια καθυστερήσεων