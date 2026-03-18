





Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 20.3%, καταγράφοντας ισχυρή επίδοση και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 19.0%, διατηρώντας υψηλά ποσοστά, ενώ πιο πίσω διαμορφώθηκε ένα «γκρουπ» εκπομπών σε κοντινές επιδόσεις: το «Νωρίς - Νωρίς» με 7.5%, το «Σήμερα» με 7.1% και η «Ώρα Ελλάδος» με 7.0%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 5.9%, ολοκληρώνοντας μια ζώνη με ξεκάθαρη δυάδα στην κορυφή και σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους.

