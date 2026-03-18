2026-03-18 10:35:41
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για το «Deal» – Κατέρρευσε το «Το Χούμε!»



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Deal. IX» με εντυπωσιακό 17.9%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του, ενώ ακολούθησαν το «The Chase» με 16.3% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 15.7%, διαμορφώνοντας μια ισχυρή τριάδα στην κορυφή.

Ικανοποιητικές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Live News» με 13.7%, το «Ρουκ Ζουκ» με 12.8% και ο «Τροχός της Τύχης» με 11.4%, ενώ το «Cash or Trash» κινήθηκε στο 10.1%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Flat Hunters» με 8.1%, το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» με 6.0% και το «Έμπαινε Μανόλιο» (ΣΚΑΪ) με 5.0%, ενώ το «Στούντιο 4» κατέγραψε 4.8%.

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.7%, ενώ στο τέλος της λίστας, σοκ προκαλεί το «Το Χούμε!» με μόλις 0.8%, σημειώνοντας μία από τις πιο αδύναμες επιδόσεις της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
Prime time ζώνη: Πρώτο το «Να Μ' Αγαπάς» – Δυνατή μάχη στην κορυφή
Prime time ζώνη: Πρώτο το «Να Μ’ Αγαπάς» – Δυνατή μάχη στην κορυφή
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό
