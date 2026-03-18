2026-03-18 10:35:41
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό



Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 15.5%, καταγράφοντας τη μοναδική ισχυρή επίδοση της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» με 9.5%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6.2%.

Σε χαμηλά μονοψήφια κινήθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και το «Real View», που σημείωσαν από 2.5%, ενώ τελευταίο βρέθηκε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με μόλις 1.4%.



Πηγή: tvnea.com
