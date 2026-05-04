Επιτέλους, η NVIDIA άκουσε τις προσευχές (και τα παράπονα) των gamers! Μετά από χρόνια που τα 8GB VRAM έμοιαζαν με «στενό κοστούμι» για την κατηγορία "70", η RTX 5070 Laptop αναβαθμίζεται επίσημα στα 12GB, δίνοντας την απαραίτητη ανάσα που χρειαζόταν το mobile gaming το 2026.

Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για αυτή τη «σιωπηλή» αλλά σημαντική αναβάθμιση:

Η Μεγάλη Αλλαγή: Από τα 8GB στα 12GB

Η αρχική RTX 5070 Laptop (που κυκλοφόρησε το 2025) είχε 8GB VRAM, κάτι που περιόριζε αρκετά τις επιδόσεις σε αναλύσεις 1440p και στα βαριά texture packs των σύγχρονων τίτλων. Η νέα έκδοση χρησιμοποιεί πυκνότερα modules GDDR7 (3GB ανά chip), επιτρέποντας στη GPU να φτάσει τα 12GB χωρίς να χρειαστεί αλλαγή στο memory bus.

Πώς συγκρίνεται με την υπόλοιπη σειρά;ΧαρακτηριστικόRTX 5070 (Original)RTX 5070 (New 2026)RTX 5070 TiVRAM8GB GDDR712GB GDDR712GB GDDR7Memory Bus128-bit128-bit192-bitCUDA Cores4.6084.6085.888Bandwidth384 GB/s384 GB/s672 GB/sΙδανική χρήση1080p / Entry 1440pSolid 1440p / AI Workloads1440p Ultra / 4K DLSSΓιατί αυτό είναι "Game Changer" τώρα:

Αντίο στο Stuttering: Τα 12GB λύνουν το πρόβλημα του "VRAM bottleneck" σε παιχνίδια όπως το Cyberpunk 2077 (Next-Gen Update) ή το GTA VI, όπου τα textures καταλαμβάνουν πλέον τεράστιο χώρο.

DLSS 4.5 & Frame Gen: Με περισσότερη μνήμη, οι αλγόριθμοι του DLSS 4.5 έχουν περισσότερο "χώρο" για να κάνουν τα μαγικά τους, προσφέροντας πιο σταθερά frames χωρίς οπτικά artifacts.

Τοπική Τεχνητή Νοημοσύνη (Local AI): Αν ασχολείσαι με LLMs (τοπικά γλωσσικά μοντέλα), τα 12GB σου επιτρέπουν να τρέχεις μοντέλα 9B-14B παραμέτρων πολύ πιο άνετα στο laptop σου.

Η παγίδα: Προσοχή, γιατί η NVIDIA δεν καταργεί το μοντέλο των 8GB. Θα κυκλοφορούν και τα δύο στην αγορά, οπότε τσέκαρε διπλά τα specs πριν την αγορά. Η έκδοση των 12GB θα συνοδεύεται συνήθως από ένα μικρό premium στην τιμή (περίπου $150-$200 παραπάνω).

Είναι ξεκάθαρα η κίνηση που έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εσύ σκέφτεσαι για αναβάθμιση φέτος ή θα περιμένεις την επόμενη γενιά;

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.