Απέναντι στην ανησυχία για τις επιπτώσεις της πρώιμης έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο και στα social media πολλές χώρες και φορείς ανά τον κόσμο κινητοποιούνται προκειμένου να τα προστατεύσουν.

Η Ελλάδα ανακοίνωσε την επικείμενη απαγόρευση χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο ψηφιακός εθισμός, η έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και οι διαδικτυακοί κίνδυνοι, ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η νομοθετική ρύθμιση από μόνη της δεν μπορεί να προστατεύσει πλήρως τους ανήλικους χρήστες.

Το διαδίκτυο

Σύμφωνα με την Kaspersky, η πραγματική προστασία των παιδιών ξεκινά από το σπίτι, για το λόγο αυτό παρουσιάζει ορισμένες συμβουλές προκειμένου περιορίσετε το ψηφιακό αποτύπωμα του παιδιού σας χωρίς να έρχεστε σε συνεχείς συγκρούσεις ή να χρειάζεται να επιβάλλετε αυστηρές απαγορεύσεις.

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα δεύτερο «σπίτι» για τα περισσότερα παιδιά και εφήβους. Πολλά από αυτά αποκτούν την πρώτη τους συσκευή στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, ενώ η σύγχρονη εκπαίδευση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία.

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου το γνωρίζουν και έχουν τρόπους να ξεγελάσουν τα παιδιά ώστε να αποκαλύψουν προσωπικά τους στοιχεία, να πατήσουν κακόβουλους συνδέσμους, να τα παρασύρουν σε επικίνδυνα chats ή ακόμη και να αφαιρέσουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονιών τους.

