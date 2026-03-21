Οι Κυριακές μας αλλάζουν και γεμίζουν χρώμα, χαμόγελο και αισιοδοξία! Ο Θανάσης Πάτρας και η παρέα του έρχονται για να διώξουν την κυριακάτικη μελαγχολία και να μας προσφέρουν τρίωρη και λαχταριστή «Ψυχαγωγία…. Κυριακάτικα»Την Κυριακή, 22 Μαρτίου στις 19:50 στο OPEN η αγαπημένη μας παρέα φοράει τα βραδινά της και είναι εδώ με ανανεωμένη διάθεση! Ο Θανάσης Πάτρας μαζί με τον Γιώργο Κρικοριάν και την Άννα Ζηρδέλη μας καλωσορίζουν στο βραδινό πλατό τους και μας υπόσχονται πολύ κέφι, χαρά και μοναδικές εκπλήξεις.Με κεραίες… πάντα ανοιχτές σε ό,τι συμβαίνει στην τηλεόραση, στα social media, στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου, σχολιάζουν, δοκιμάζουν, υιοθετούν ή απορρίπτουν κάθε νέο trend με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.Και φυσικά, δεν είναι μόνοι! Μαζί με την πάντα ενημερωμένη Ναταλία Ανδρικοπούλου, ρίχνουν φως στα παρασκήνια της τηλεόρασης, ενώ δεν λείπουν τα παιχνίδια, οι ανατροπές και οι αυθόρμητες στιγμές που κάνουν κάθε εκπομπή μοναδική! Ακόμα υπέροχοι καλεσμένοι, αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της showbiz και όχι μόνο, μας αποκαλύπτουν όλα όσα δε γνωρίζουμε για αυτούς και τους απολαμβάνουμε σε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.Η διάθεση αλλάζει, ο ρυθμός ανεβαίνει, το άγχος της καθημερινότητας κάνει για λίγο στην άκρη… γιατί είναι ώρα για χαμόγελα, είναι ώρα για ανεμελιά, είναι ώρα για «Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα»!«Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα» με τον Θανάση Πάτρα, Πρεμιέρα Κυριακή 22 Μαρτίου στις 19:50 στο OPENΠηγή: tvnea.com