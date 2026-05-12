2026-05-12 10:41:22
Με εντυπωσιακή διαφορά στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία κατέγραψε εκρηκτικό 24.1% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 14.1%, διατηρώντας διψήφια ποσοστά και σημαντική απόσταση από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Το Πρωινό» με 7.3%, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 6.8%.

Οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 5.4%, το «Breakfast@Star» σημείωσε 4.1%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε στο 3.2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
