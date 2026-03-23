Η εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να συνεισφέρει σε μια μείωση της ευημερίας μεταξύ των νεαρών ατόμων, ειδικά των κοριτσιών, σε κάποιες αγγλόφωνες χώρες, όπως διαπιστώνει η Έκθεση για την Παγκόσμια Ευτυχία (World Happiness Report) που δημοσιεύτηκε την παραμονή της Διεθνούς Ημέρας Ευτυχίας του ΟΗΕ.Φέτος η Ελλάδα κατατάσσεται στην 85η θέση (από 81η που ήταν το 2025) της σχετική λίστας που περιλαμβάνει 147 χώρες.Ήδη, μια σειρά από χώρες σε όλο τον κόσμο μελετούν σχέδια για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media και η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε τη χρήση τους σε παιδιά κάτω των 16 ετών.Η τελευταία έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ετήσια Έκθεση για την Παγκόσμια Ευτυχία βασίστηκε σε στοιχεία από την αμερικανική εταιρεία έρευνας της αγοράς Gallup και σε άλλες μελέτες, που ανέλυσε μια διεθνής ομάδα υπό το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία.ΟΙ ΑΛΗΘΙNΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑΑπό την έκθεση δεν διαπιστώνεται άμεση σχέση ανάμεσα στην ευημερία των νέων και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Ωστόσο, ερευνητές που εργάστηκαν για τη φετινή έκθεση συνέκριναν τα στοιχεία της Gallup με εκείνα από το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA)-- μια παγκόσμια μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) --και με άλλες μελέτες, γεγονός που τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να μειώνει την ευτυχία."Το μήνυμα που βγαίνει ξεκάθαρα είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε το κοινωνικό στοιχείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης", λέει στο Reuters ο καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Γιαν-Εμάνουελ ντε Νεβ, ένας από τους συγγραφείς της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ευτυχία.Ο ντε Νεβ πρόσθεσε ότι το υποβοηθούμενο από αλγορίθμους, που καταναλώνεται παθητικά και συνήθως είναι τύπου ινφλουένσερ, περιεχόμενο έχει πιο αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες σε σχέση με μια πλατφόρμα που τους συνδέει κοινωνικά.Με την επιφύλαξη ότι ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχοσωματική κατάσταση των νέων είναι σύνθετος, ο καθηγητής εξηγεί ότι τα συνδυαστικά στοιχεία έδειξαν ότι 15χρονα κορίτσια, τα οποία χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες social media για περισσότερες από πέντε ώρες ημερησίως, ανέφεραν μικρότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους σε σχέση με τα συνομήλικα κορίτσια που χρησιμοποιούσαν τα social media λιγότερο.Τα στοιχεία από την παγκόσμια δημοσκόπηση της Gallup δείχνουν ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, έχει μειωθεί "δραματικά" το επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή τους, ανάμεσα σε άτομα κάτω των 25 ετών στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και συγκεκριμένα σχεδόν κατά μια ποσοστιαία μονάδα σε κλίμακα 0-10.Αντίθετα, η έκθεση διαπίστωσε ότι στον υπόλοιπο κόσμο η ικανοποίηση των νέων για τη ζωή τους αυξήθηκε κατά μέσο όρο.Η Τζούλι Ρέι της Gallup εξηγεί ότι η διαφορά στην ικανοποίηση από τη ζωή ανάμεσα σε νέους σε αγγλόφωνες χώρες και στον υπόλοιπο κόσμο πιθανόν να συνδέεται με ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ