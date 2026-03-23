Γλώσσα: Με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης, ξαναφέρνουμε στο μυαλό τις ένδοξες στιγμές της εθνικής παλιγγενεσίας, την Επανάσταση του 1821, καθώς και τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μπορείτε, με ένα απλό "Κλικ στη μάθηση" εδώ, να δείτε ή να κατεβάσετε και τις δικές σας δημιουργίες - αφιερώσεις στους ήρωες αγωνιστές, που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα την ελευθερία μας.Μαθηματικά: Σαν εξάσκηση, κάνουμε τις ασκήσεις-προβλήματα της φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη σήμερα (συμβουλευόμαστε κα τη σχετική ανάρτηση).Σχολική ζωή: Υπενθυμίζω πως από την τρέχουσα εβδομάδα το μάθημα των εργαστηρίων δεξιοτήτων επανέρχεται στην κανονική του ημέρα και ώρα, δηλαδή Πέμπτη, την πρώτη ώρα. Επίσης, μόνο για αυτή την Πέμπτη, θα κάνουμε ιστορία, λόγω απώλειας της ώρας της περασμένης Παρασκευής.

