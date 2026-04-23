2026-04-23 10:39:47
Φωτογραφία για ΣΚΑΪ: «Καραμπόλες» στο πρόγραμμα του...

 



Ανατροπές στον σχεδιασμό των καθημερινών εκπομπών φέρνει η επικείμενη μετακίνηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ, ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Ο σταθμός φαίνεται να προχωρά σε συνολική αναδιάρθρωση της off-peak ζώνης, με αλλαγές, μετακινήσεις και νέα δεδομένα στο πρόγραμμα. Η άφιξη του δημοφιλούς διδύμου από την ΕΡΤ, όπου –σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews– προορίζονται για τρίωρη καθημερινή εκπομπή (15:00–18:00), δημιουργεί «ντόμινο» εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπομπή «Το’ χουμε» με τον Κώστα Τσουρό οδεύει προς ολοκλήρωση με τη σημερινή της μορφή, παρά το γεγονός ότι ο παρουσιαστής διατηρεί ενεργό συμβόλαιο. Η πρόθεση του καναλιού είναι να του προταθεί μετακίνηση στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η μεταφορά της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη επίσης στο weekend πρόγραμμα. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί κανονικά, καθώς αποτελεί προσωπική επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου.



Πηγή: tvnea.com
