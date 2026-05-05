Επικαιροποιήθηκαν οι οδηγίες για τον έλεγχο και την υποβολή των συνταγών παχυσαρκίας στην πλατφόρμα paroxoi.proliptikes.gov.gr.

Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον υπάρχει διασύνδεση της πλατφόρμας “Προλαμβάνω” με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταγές παχυσαρκίας που έχουν εκτελεστεί από το φαρμακείο μέσω ΣΗΣ εμφανίζονται πλέον απευθείας μέσα στην πλατφόρμα, με το barcode τους.

Με απλά λόγια, ο φαρμακοποιός μπορεί πλέον να βλέπει πιο εύκολα:







• ποιες συνταγές έχουν εκτελεστεί στο ΣΗΣ



• ποιες έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα



• για ποιες εκτελεσμένες συνταγές εκκρεμεί ακόμη η ανάρτηση του PDF

Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται πλέον και συνοπτικά στοιχεία, όπως:

• Σύνολο Εκτελεσμένων Συνταγών

• Υποβληθείσες στο Σύστημα• Ποσοστό Υποβληθεισών

Έτσι μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος να ξεχαστεί η ανάρτηση του PDF κάποιας συνταγής που έχει ήδη εκτελεστεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί τον επόμενο μήνα.

Η διαδικασία υποβολής παραμένει η ίδια: για κάθε συνταγή που εμφανίζεται ως «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ – ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ», ο φαρμακοποιός επιλέγει «Υποβολή PDF» και ανεβάζει το αντίστοιχο αρχείο της εκτέλεσης.

Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή PDF και να έχει μέγεθος μικρότερο από 1MB. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα το barcode και την αντιστοίχιση της συνταγής με το φαρμακείο.

Τι δεν αλλάζει

Κατά τα λοιπά, δεν αλλάζει η γνωστή διαδικασία.

Τα τιμολόγια εξακολουθούν να ανεβαίνουν στην ίδια πλατφόρμα paroxoi.proliptikes.gov.gr, στο γνωστό διάστημα 16 έως 26 κάθε μήνα.

Η πληρωμή συνεχίζει να πραγματοποιείται, όπως προβλέπεται, τη δεύτερη εβδομάδα του επόμενου μήνα.

Συνεπώς, η νέα λειτουργία δεν αλλάζει τον τρόπο πληρωμής ή την οικονομική διαδικασία. Απλώς βοηθά τον φαρμακοποιό να έχει καλύτερη εικόνα των εκτελεσμένων συνταγών και να αποφεύγει παραλείψεις στην ανάρτηση των PDF.

Πηγές

ΠΦΣ – Επικαιροποίηση οδηγιών ελέγχου συνταγών παχυσαρκίας

Σύστημα Ελέγχου Συνταγών Παχυσαρκίας – Σύντομος Οδηγός Χρήσης

