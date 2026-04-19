2026-04-19 08:59:01

Τα εμβόλια αποτελούν τον πιο ισχυρό σύμμαχο της Δημόσιας Υγείας, υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού. Η προσφορά του εμβολιασμού περιλαμβάνει από τη διατήρηση της ζωής έως και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.



Από τις 19 έως τις 25 Απριλίου 2026, η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ τιμά την 20ή επέτειο του θεσμού, με κεντρικό μήνυμα ότι «Για κάθε γενιά, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή». Αναφορικά με την αξία του εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες, υπενθυμίζεται ότι τα εμβόλια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της προληπτικής ιατρικής. Για περισσότερα από 200 χρόνια έχουν προστατεύσει εκατομμύρια ανθρώπους, συμβάλλοντας στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας κατά 40% και αποτρέποντας δεκάδες εκατομμύρια περιπτώσεις σοβαρών αναπηριών. Σήμερα, περισσότερες από 30 λοιμώξεις και θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού, καθιστώντας τον απαραίτητο σε όλο το φάσμα της ζωής.







