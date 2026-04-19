2026-04-19 08:59:01
Φωτογραφία για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού 2026: Ενίσχυση πρόληψης σε όλες τις ηλικίες
Τα εμβόλια αποτελούν τον πιο ισχυρό σύμμαχο της Δημόσιας Υγείας, υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού. Η προσφορά του εμβολιασμού περιλαμβάνει από τη διατήρηση της ζωής έως και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Από τις 19 έως τις 25 Απριλίου 2026, η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ τιμά την 20ή επέτειο του θεσμού, με κεντρικό μήνυμα ότι «Για κάθε γενιά, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή». Αναφορικά με την αξία του εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες, υπενθυμίζεται ότι τα εμβόλια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της προληπτικής ιατρικής. Για περισσότερα από 200 χρόνια έχουν προστατεύσει εκατομμύρια ανθρώπους, συμβάλλοντας στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας κατά 40% και αποτρέποντας δεκάδες εκατομμύρια περιπτώσεις σοβαρών αναπηριών. Σήμερα, περισσότερες από 30 λοιμώξεις και θανατηφόρες ασθένειες μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού, καθιστώντας τον απαραίτητο σε όλο το φάσμα της ζωής.

  

Η ΕΕ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ TikTok, Instagram και Snapchat
Prime time ζώνη: Κορυφή για «Σόι Σου» – Ανέβηκε «Moments»
Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων Θεσσαλονίκη - Έδεσσα (18/04/2026)
Συνάντηση Ξηρομεριτών και φίλων της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου ( Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) την Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/4/2026)
Αναρτήθηκαν τα δικαιώματα Μαρτίου 2026 – Παχυσαρκία & Colon Test
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΥΣΙΑΣ
Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων Θεσσαλονίκη - Έδεσσα (18/04/2026)
Συνάντηση Ξηρομεριτών και φίλων της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου ( Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) την Κυριακή 26 Απριλίου 2026
«Army Love»: Η νέα κωμική σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα με φόντο τον στρατό...
Ποιά είναι η αλήθεια για την αντιβαρύτηταΠοιά είναι η αλήθεια για την αντιβαρύτητα;
