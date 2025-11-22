2025-11-22 20:02:09
...πάρα πολλές φορές τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των ερευνών υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο η φύση κρύβει ανεκμετάλλευτες λύσεις για μερικές από τις πιο δύσκολες προκλήσεις της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας.
Από ένα παραμελημένο ζιζάνιο σε έναν πιθανό σύμμαχο στην καταπολέμηση του καρκίνου, το αγριοράδικό, μας υπενθυμίζει ότι ισχυρά φάρμακα μπορούν να αναπτυχθούν στα πιο απλά μέρη, μερικές φορές ακριβώς κάτω από τα πόδια μας!
...https://botanologia.gr/to-thaymatoyrgo-agrioradiko-i-ischyri-antikarkiniki-drasi-tis-rizas-toy-taraxacum-officinale/
botanologia
Από ένα παραμελημένο ζιζάνιο σε έναν πιθανό σύμμαχο στην καταπολέμηση του καρκίνου, το αγριοράδικό, μας υπενθυμίζει ότι ισχυρά φάρμακα μπορούν να αναπτυχθούν στα πιο απλά μέρη, μερικές φορές ακριβώς κάτω από τα πόδια μας!
...https://botanologia.gr/to-thaymatoyrgo-agrioradiko-i-ischyri-antikarkiniki-drasi-tis-rizas-toy-taraxacum-officinale/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟ χαμένος πλανήτης που δημιούργησε την Σελήνη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ