2025-11-22 20:02:09
Φωτογραφία για Το θαυματουργό αγριοράδικο – η ισχυρή αντικαρκινική δράση της ρίζας του Taraxacum officinale
...πάρα πολλές φορές τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των ερευνών υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο η φύση κρύβει ανεκμετάλλευτες λύσεις για μερικές από τις πιο δύσκολες προκλήσεις της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας.

Από ένα παραμελημένο ζιζάνιο σε έναν πιθανό σύμμαχο στην καταπολέμηση του καρκίνου, το αγριοράδικό, μας υπενθυμίζει ότι ισχυρά φάρμακα μπορούν να αναπτυχθούν στα πιο απλά μέρη, μερικές φορές ακριβώς κάτω από τα πόδια μας!

...https://botanologia.gr/to-thaymatoyrgo-agrioradiko-i-ischyri-antikarkiniki-drasi-tis-rizas-toy-taraxacum-officinale/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία 1323 με 300 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω τεχνικού προβλήματος.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία 1323 με 300 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω τεχνικού προβλήματος.
Ο χαμένος πλανήτης που δημιούργησε την Σελήνη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο χαμένος πλανήτης που δημιούργησε την Σελήνη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
Ισχυρή ταινιοθήκη και πλατφόρμα ο στόχος του Alpha
Ισχυρή ταινιοθήκη και πλατφόρμα ο στόχος του Alpha
Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων (CER) ζητά ισχυρότερη δράση από την ΕΕ για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας
Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων (CER) ζητά ισχυρότερη δράση από την ΕΕ για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας
Αναβάλλεται η δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
Αναβάλλεται η δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA!
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αντιδήμαρχος ζητά αποζημίωση από τον Δήμο Αγρινίου μετά από επίθεση σκύλου – Καταγγελίες της παράταξης Πιστιόλα και πλήρη επιβεβαίωση των θέσεών της
Αντιδήμαρχος ζητά αποζημίωση από τον Δήμο Αγρινίου μετά από επίθεση σκύλου – Καταγγελίες της παράταξης Πιστιόλα και πλήρη επιβεβαίωση των θέσεών της
Οι ύποπτοι για την υπόθεση παραποίησης θα καταθέσουν τον επόμενο μήνα
Οι ύποπτοι για την υπόθεση παραποίησης θα καταθέσουν τον επόμενο μήνα
Πότε επιστρέφει το «Βινύλιο» στον ΑΝΤ1;
Πότε επιστρέφει το «Βινύλιο» στον ΑΝΤ1;
Η Ναταλία Γερμανού σχολιάζει τον καβγά Ουγγαρέζου – Κωνσταντοπούλου
Η Ναταλία Γερμανού σχολιάζει τον καβγά Ουγγαρέζου – Κωνσταντοπούλου
Τα φαρμακεία στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Ο σύγχρονος ρόλος τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Τα φαρμακεία στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Ο σύγχρονος ρόλος τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας