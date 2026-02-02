2026-02-02 13:31:45
Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου (1826–2026), διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης εκπαιδευτικών δράσεων αφιερωμένων στη διαχρονική σημασία του κορυφαίου αυτού ιστορικού γεγονότος καθώς και βραβεύσεων για τους εκατοντάδες μαθητές και ενήλικες από την Ελλάδα και την Κύπρο που συμμετείχαν...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
