2026-04-20 18:14:20
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Ενημέρωση για αναβολή στο ΣτΕ της αίτησης ακύρωσης για την κατ' οίκον διανομή ΦΥΚ



Σας κοινοποιούμε σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Ηλία Δημητρέλλου, με το οποίο μας ενημερώνει ότι μετά την αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής του Π.Φ.Σ. στο Συμβούλιο της Επικρατείας  σχετικά με την κατ΄οίκον διάθεση των ΦΥΚ, που είχε ορισθεί για τις 21.04.2026, ορίστηκε νέα δικάσιμος στις 2 Ιουνίου 2026.

Εκ του ΠΦΣ

 

 

Η ενημέρωση του κ. Δημητρέλλου:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ –ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΚΡΙΘΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σκουφά αρ. 52, Αθήνα, τηλ. 210 3640513 - 210 3640514, email: [email protected] 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ Π.Φ.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θα ήθελα με το παρόν να σας ενημερώσω ότι η συζήτηση 1) της υπ’ αριθμόν ΕΑΛΕ/Δ3(Α)/Γ.Π.οικ.6661/18.01.2024 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας «Αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών από τα φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β ́ 823 / 02.02.2024), και 2) της υπ’ αριθμόν ΕΑΛΕ/Δ3(α)/Γ.Π.οικ.27316/03.07.2025 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας «1η τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Δ3(Α)/Γ.Π.οικ.6661/18.01.2024 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία

σοβαρών ασθενειών από τα φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β ́ 823)» (Β ́ 3562/08.07.2025), ενώπιον του Δ ́ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Επταμελής Σύνθεση) δικάσιμος της οποίας είχε ορισθεί η 21η.04.2026, αναβλήθηκε οίκοθεν από το Δικαστήριο για την δικάσιμο της 2ας Ιουνίου 2026. 

Μετά τιμής,

Ηλίας Ανδρ

. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

 

Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφή στο μητρώο επιμελητών της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς’’, που αφορά υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
