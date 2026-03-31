Σε μια ακόμη παράταση που δημιουργεί έντονο προβληματισμό στον φαρμακευτικό κλάδο, εξελίσσεται η υπόθεση της διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω της νέας πλατφόρμας. Από τις 16 Φεβρουαρίου, τα ιδιωτικά φαρμακεία συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, διαθέτοντας προς τους ασθενείς μια περιορισμένη μερίδα ΦΥΚ, ουσιαστικά μόνο την πρώτη κατηγορία, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί. Ιδιαίτερα η δεύτερη κατηγορία, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει εντός του δεύτερου μήνα εφαρμογής, παραμένει μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα.

Παρά το γεγονός ότι η αμοιβή για τη διάθεση των ΦΥΚ έχει καθοριστεί στα 20€ + ΦΠΑ ανά συνταγή, η πρακτική εφαρμογή παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες. Ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου είχε καταστεί σαφές ότι η ΚΜΕΣ δεν ήταν έτοιμη να υποστηρίξει την εκκαθάριση, με αποτέλεσμα τα φαρμακεία να προχωρήσουν στην κατάθεση των υπολοίπων συνταγών χωρίς να συμπεριλάβουν τα ΦΥΚ της πλατφόρμας. Το πρόβλημα αυτό όχι μόνο δεν επιλύθηκε, αλλά συνεχίζεται και στο τέλος Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία εκκαθάρισης παραμένει ανενεργή.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση λοιπόν,

....στις συνταγές που θα κατατεθούν τις επόμενες ημέρες δεν θα περιλαμβάνονται και πάλι τα ΦΥΚ πλατφόρμας, γεγονός που παρατείνει για ακόμη έναν μήνα την εκκρεμότητα στην αποζημίωση των φαρμακείων. Η ένταξη των συγκεκριμένων συνταγών στην εκκαθάριση μετατίθεται πλέον για μετά την 1η Μαΐου, οπότε και αναμένεται να πραγματοποιηθεί σωρευτικά η αποζημίωση για όλους τους προηγούμενους μήνες.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια σαφή στρέβλωση στην πράξη, καθώς τα φαρμακεία παρέχουν κανονικά την υπηρεσία διάθεσης ΦΥΚ προς τους ασθενείς, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν λάβει την αντίστοιχη προβλεπόμενη αμοιβή. Η καθυστέρηση αυτή εντείνει τον προβληματισμό για τη λειτουργία του συστήματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου ο ρόλος του φαρμακείου της γειτονιάς αναδεικνύεται ως κρίσιμος για την άμεση και ασφαλή πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους.

Παράλληλα, εξακολουθεί να εκκρεμεί και η δέσμευση του ΕΟΠΥΥ για την ενεργοποίηση των επιπλέον κατηγοριών ΦΥΚ, οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Η καθυστέρηση αυτή επιβραδύνει την ανάπτυξη της πλατφόρμας και δημιουργεί ένα περιβάλλον ασάφειας όχι μόνο για τους φαρμακοποιούς αλλά και για τους ασθενείς.

Η μετάβαση της διάθεσης των ΦΥΚ στο ιδιωτικό φαρμακείο αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση υπέρ του ασθενούς, καθώς διασφαλίζει πρόσβαση στη θεραπεία μέσα από ένα οργανωμένο και εύκολα προσβάσιμο δίκτυο. Ωστόσο, χωρίς έγκαιρη εκκαθάριση, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς πλήρη ενεργοποίηση των κατηγοριών, η μεταρρύθμιση αυτή κινδυνεύει να υπονομευθεί στην πράξη. Τα φαρμακεία έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους· πλέον, το ζητούμενο είναι να υπάρξει αντίστοιχη συνέπεια από την πλευρά του συστήματος.

