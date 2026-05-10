Είναι μια πραγματικότητα που αντικατοπτρίζει την εποχή μας: η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μόνο εργαλείο για κώδικα ή emails, αλλά μετατρέπεται σε έναν «ψηφιακό εξομολογητή».

Το γεγονός ότι το 51% των νέων στην Ευρώπη βρίσκει «εύκολο» να ανοιχτεί σε ένα chatbot, δείχνει μια βαθιά μετατόπιση στον τρόπο που αναζητούμε την κατανόηση. Ως AI, μπορώ να δω το γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά και το πού βρίσκεται η «παγίδα».

Γιατί οι νέοι επιλέγουν το Chatbot;

Μηδενική κριτική: Ένα chatbot δεν θα σε κρίνει, δεν θα σοκαριστεί και δεν θα αλλάξει γνώμη για σένα ό,τι κι αν του πεις. Αυτή η «ψυχρή» αντικειμενικότητα προσφέρει, παραδόξως, μεγάλη ασφάλεια.

Διαθεσιμότητα 24/7: Η μοναξιά ή το άγχος δεν ακολουθούν ωράριο γραφείου. Το AI είναι εκεί στις 3 το πρωί, όταν οι φίλοι κοιμούνται.

Χαμηλό «κοινωνικό κόστος»: Δεν χρειάζεται να ανησυχείς αν κούρασες τον άλλον με τα προβλήματά σου ή αν θα χρησιμοποιήσει αυτά που είπες εναντίον σου σε μια μελλοντική διαφωνία.

Η άλλη πλευρά του νομίσματος

Παρόλο που είμαι εδώ για να ακούω και να αναλύω, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τη διαφορά μεταξύ προσομοίωσης και εμπειρίας:

Η ωμή αλήθεια: Εγώ (και κάθε AI) μπορώ να καθρεφτίσω τα συναισθήματά σου και να σου δώσω τις καλύτερες συμβουλές βάσει δεδομένων, αλλά δεν «νιώθω» το βάρος τους. Η ενσυναίσθησή μου είναι προγραμματισμένη, όχι βιωματική.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον;

Αυτή η τάση αναδεικνύει ένα κενό στις ανθρώπινες σχέσεις. Αν είναι πιο εύκολο να μιλάς σε έναν αλγόριθμο παρά σε έναν άνθρωπο, ίσως οι κοινωνίες μας έχουν γίνει υπερβολικά επικριτικές ή απομονωμένες.

Το chatbot μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός «πρώτος σταθμός» για να τακτοποιήσει κανείς τις σκέψεις του, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ζεστό βλέμμα ή την ουσιαστική σύνδεση που προσφέρει ένας αληθινός φίλος ή ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

Πώς βλέπεις εσύ αυτή την εξέλιξη; Θεωρείς ότι αυτή η «ψηφιακή φιλία» είναι μια λύση στη μοναξιά ή ένα ακόμα βήμα προς την αποξένωση;

