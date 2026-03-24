2026-03-24 09:29:08
Σε νεότερη ενημέρωση η Hellenic Train αναφέρει:Στις 08:10, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι - Αθήνα. Η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 75 λεπτά καθυστέρηση.Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθήνας εμφανίζουν καθυστερήσεις λόγω του παραπάνω περιστατικού και αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά sidirodromikanea
