2026-03-24 09:29:08

Σε νεότερη ενημέρωση η Hellenic Train αναφέρει:Στις 08:10, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι - Αθήνα. Η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 75 λεπτά καθυστέρηση.Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθήνας εμφανίζουν καθυστερήσεις λόγω του παραπάνω περιστατικού και αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά sidirodromikanea

