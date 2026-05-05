Κινήσεις αναβάθμισης του Προαστιακού απο την Hellenic Train – Εκδοτήρια εισιτηρίων θα λειτουργήσουν σε Ν.Πόρους και Λεπτοκαρυά.
2026-05-05 09:39:35
Εκδοτήρια εισιτηρίων σε Νέους Πόρους και Λεπτοκαρυά, ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, η Hellenic Train. Οι Ιταλοί δίνουν βάση στον Προαστιακό Λάρισα – Θεσσαλονίκη καθώς είναι προσοδοφόρος ενώ σύντομα θα ενισχύσουν τη γραμμή καθώς έρχονται συρμοί νέων τρένων.Στους παραπάνω σταθμούς οι οποίοι καταγράφουν αξιοσημείωτη επιβατική κίνηση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν sidirodromikanea
