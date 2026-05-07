Αγαπητοί συνάδελφοι,

farmakopoioi

Το μεγάλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΙΔΕΕΑΦ συνεχίζεται δυναμικά και το 2026, με δια ζώσης σεμινάρια για φαρμακοποιούς σε όλη την Ελλάδα, υπό την ευθύνη και εποπτεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χρηματοοικονομική διαχείριση φαρμακείου. Με κεντρικό τίτλο «Εφαρμοσμένα χρηματοοικονομικά φαρμακείου - από τη θεωρία στην πράξη», το σεμινάριο αυτό έχει 6ωρη διάρκεια και περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος και case studies. Εκπαιδευτής θα είναι ο σύμβουλος επιχειρήσεων κ. Αλέξανδρος Δεληκούρας, με πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη και στη συμβουλευτική λειτουργίας φαρμακείων.Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτιστοποίηση της κερδοφορίας του φαρμακείου, με αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων του και την επιλογή κατάλληλης εμπορικής στρατηγικής.Σας καλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, από τις 10:30 έως 16:30, στο Αμφιθέατρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού ΣυλλόγουΟ μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο είναι 120 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότηταςΔείτε εδώ σχετική επιστολή από τον ΠΦΣ-ΙΔΕΕΑΦ,με όλες τις πληροφορίες και το περιεχόμενο-πρόγραμμαΚάντε εδώ την εγγραφή σας