Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 13.1%, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6.9%, ενώ το «Live You» σημείωσε 5.0%. Πιο πίσω κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3.6%.

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρέθηκαν η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 1.5% και το «Real View» με μόλις 1.1%, το οποίο μάλιστα υποχώρησε ακόμη και κάτω από το «Ώρα για Ψυχαγωγία» που ήταν εκει.

Πηγή: tvnea.com