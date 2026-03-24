Το Πάσχα στην ελληνική ζωγραφική συνδέεται με την βαθιά πολιτισμική και συμβολική παράδοση που ξεπερνά το θρησκευτικό πλαίσιο. Η Μεγάλη Εβδομάδα, η Ανάσταση και τα έθιμα της Λαμπρής έχουν αποτυπωθεί ως εικόνες ζωής, μνήμης και συλλογικής εμπειρίας, μέσα από σκηνές που ισορροπούν ανάμεσα στο βιωματικό και το τελετουργικό. Δεν πρόκειται μόνο για μια θεματική, αλλά για έναν τρόπο να αποδοθεί ο κύκλος της ζωής, η έννοια της αναγέννησης και η σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο και την παράδοση.

Στη διαδρομή της ελληνικής ζωγραφικής, η απεικόνιση του Πάσχα διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή. Στα πρώτα χρόνια οι αναφορές αφορούν κυρίως αγιογραφίες, μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους η ζωγραφική διαμορφώνεται μέσα από ακαδημαϊκές επιρροές και οργανώνεται γύρω από θεματικές με αφηγηματικό χαρακτήρα, συχνά με έμφαση σε σκηνές καθημερινότητας και παραδόσεων. Στη συνέχεια, η προσέγγιση γίνεται πιο προσωπική και ελεύθερη, με μεγαλύτερη έμφαση στο συναίσθημα, την ατμόσφαιρα και τη βιωματική διάσταση της γιορτής, ενώ στη σύγχρονη ζωγραφική το Πάσχα λειτουργεί περισσότερο ως σύμβολο και λιγότερο ως κυριολεκτική απεικόνιση.

Θεόφιλος - «Η ανάσταση του Χριστού (1911)Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού, Μακρινίτσα ΠηλίουΦώτης Κόντογλου, «Η Εις Άδου Κάθοδος» (1934-1935)Αγιογραφία στο Παρεκκλήσιο οικογενείας Ζαΐμη, Ρίο ΠατρώνΠρόκειται για ένα έργο με έντονα στοιχεία επιστροφής στη Βυζαντινή τέχνη

Θεόφιλος - «Οι κουλούρες με τα κόκκινα αυγά, Οικογένεια του κυρίου Πάτρισον από το Σικάγο» (1933) Απεικονίζεται μια Ελληνοαμερικανική οικογένεια, να τηρεί τα παραδοσιακά έθιμα του ΠάσχαΣπύρος Βασιλείου - «Η εις άδου κάθοδος», 1930, Ναός Αγ.Διονυσίου ΑρεοπαγίτηΓιάννης Τσαρούχης, «Αυγό του Πάσχα», 1965, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη

Απόστολος Γεραλής – «Τα αυγά της Λαμπρής» (1938) Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Νικηφόρος Λύτρας – «Το ωόν του Πάσχα», (1874-1875) Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – «Ανάσταση» (1597-1600) Μουσείο Prado

Κωνσταντίνος Παρθένης – «Ανάσταση», 1917, Εθνική Πινακοθήκη

Σπύρος Παπαλουκάς - «Ανάσταση στην Αίγινα», 1923





Θεόδωρος Ράλλης «Επιτάφιος», 1893, Ιδιωτική συλλογή



Το στόλισμα του επιταφίου με γιρλάντες λουλουδιών, από τέσσερις γυναικείες φιγούρες, στο χώρο παλιάς εκκλησίας

Νικόλαος Γύζης - «Άνθη επιταφίου», 1901, Εθνική Πινακοθήκη







Θεόδωρος Ράλλης - «Μεγάλη Παρασκευή», 1885, Ιδιωτική συλλογήΑπεικονίζει ένα κορίτσι που έχει αποκοιμηθεί στο στασίδι της εκκλησίας, μετά το στόλισμα του επιταφίου

Ουμβέρτος Αργυρός – «Ανάσταση» (1932), Εθνική Τράπεζα







Ουμβέρτος Αργυρός – «Ανάσταση» (1932), Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

