





Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στην κάμερα του “Πρωινού” μετά το τέλος του J2US το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου. Ο τηλεοπτικός παραγωγός μίλησε για τον ανταγωνισμό της βραδινής ζώνης του Σαββάτου, την εκπομπή των Γκουντάρα – Κάκκαβα, την Ελένη Τσολάκη, ενώ προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με το τηλεοπτικό μέλλον της Δανάης Μπάρκα.

“Σίγουρα δεν χαίρομαι όταν δεν κάνω τα νούμερα που θέλω”

«Ήτανε που ήτανε άδειο το Σάββατο και δεν είχε τίποτα και μόνος… Μ’ αρέσει που έχουμε ψυχαγωγία, ωραίο είναι για όλους μας να έχουμε προγράμματα στην τηλεόραση, όλοι στο στίβο. Θα μοιραζόμαστε, ό,τι είναι να μοιραζόμαστε, θα κλαίμε ή θα γελάμε την Κυριακή, τα ξέρετε. Δεν ξέρω αν χάνεις στα νούμερα, αλλά εγώ περνάω τέλεια και θα σου πω και κάτι. Σίγουρα δεν χαίρομαι όταν δεν κάνω τα νούμερα που θέλω, κανείς μας, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή ρε παιδιά; Και κανείς πλέον δεν είναι μόνος του στην τηλεόραση.

Συνέχεια σκέφτομαι πώς μπορώ να διορθώσω πράγματα. Όταν μιλάμε για τα νούμερα που μοιραζόμαστε μεταξύ μας, με εξαίρεση τον Μάρκο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε σήμερα που είδα κάτι 25άρια… Ε, εντάξει τι να διορθώσω; Κάνω την εκπομπή, περνάμε ωραία και πάμε παρακάτω. Εγώ δεν παραιτούμαι εύκολα, να ξέρεις. Θέλω να μένω εκεί και θα δούμε τι θα βγάλει αυτό. Άλλωστε το Σάββατο τόσα χρόνια το έχω χτίσει. Εγώ Σάββατο ήμουνα, μια φορά έκανα το λάθος, πήγα άλλη μέρα, ας κάτσω εκεί πέρα», είπε αρχικά ο Νίκος Κοκλώνης.

Για την εκπομπή των Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα που τα σενάρια τη θέλουν να κόβεται απάντησε: «Δεν ξέρω, σ’ αυτά υπεύθυνος είναι ο Θέμης Μάλλης. Εγώ σας είπα, δεν θέλω να σταματήσει ποτέ καμία εκπομπή. Παρόλα αυτά, εντάξει, επιχειρήσεις είναι τα κανάλια, όποιος από εμάς δεν κάνει, ας κάνουμε κάτι άλλο».

Για την Ελένη Τσολάκη ο Νίκος Κοκλώνης τόνισε: «Εγώ ξέρω ότι η Ελένη Τσολάκη είναι ένα πολύ καλό παιδί, ότι έχει πολύ καλή σχέση και με το κανάλι και με εμένα και με το Θέμη και με όλους, τώρα δεν ξέρω αν έχουν παρθεί κάποιες αποφάσεις και δεν μου το έχουν πει. Παρόλα αυτά οι αγκαλιές είναι ανοιχτές»

Η αποκάλυψη για τη Δανάη Μπάρκα

Σχετικά με τη Δανάη Μπάρκα της οποίας το όνομα ακούγεται για το OPEN, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε: «Η Δανάη δεν έχει φύγει ποτέ. Και τώρα μιλάγαμε FaceTime από πίσω, είναι δικό μας παιδί, εντάξει. Έχει μία πρόταση να σας δώσω και το αποκλειστικό, από ένα άλλο κανάλι για να κάνει ταξιδιωτικό. Από ένα κανάλι κοντά σας. Οπότε το συζητάμε».

