Οι περισσότερες προτάσεις για ανανέωση εσωτερικών χώρων βασίζονται σε μικρές προσθήκες ή εύκολες αντικαταστάσεις, που όμως δεν προσφέρουν ουσιαστική διαφοροποίηση της γενικής εικόνας του χώρου. Αντίθετα ριζικές αλλαγές στη διακόσμηση και διαμόρφωση ενός χώρου, με πραγματικά μηδενικό κόστος, μπορούν να γίνουν με μεγαλύτερες, τολμηρές παρεμβάσεις και διαφορετική αξιοποίηση όσων ήδη υπάρχουν.

Στην πράξη πολλές από τις προτάσεις για αλλαγή διακόσμησης χωρίς ιδιαίτερο κόστος περιορίζονται σε στοιχεία όπως πχ η αλλαγή σε διακοσμητικά μαξιλάρια, το χρώμα ενός τοίχου κουρτίνες και γενικά μικρές διακοσμητικές παρεμβάσεις. Οι αλλαγές αυτές αν και μπορούν να διαφοροποιήσουν την εικόνα του χώρου, ειδικά αν συνδυάζονται με αλλαγή σε χρώματα, σπάνια οδηγούν ουσιαστικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι σε μικρό χρονικό διάστημα επανέρχεται η ίδια αίσθηση ότι ο χώρος χρειάζεται ξανά ανανέωση. Γιατί τελικά η πραγματική αλλαγή χωρίς κόστος δεν βρίσκεται στις επιφανειακές παρεμβάσεις, αλλά σε πιο ριζικές επιλογές, που αφορούν τη διάταξη και την οργάνωση κάθε χώρου.

Τι σημαίνει πραγματικά αλλαγή χωρίς κόστος

Μια αλλαγή χωρίς κόστος μπορεί θαυμάσια να μην αφορά την προσθήκη ή αντικατάσταση οικονομικών αντικειμένων, αλλά τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο χώρος στην υπάρχουσα μορφή του, κάτι που αντικειμενικά επηρεάζει και την αισθητική του. Στην πράξη, αυτό σημαίνει μετακινήσεις ή και αφαίρεση επίπλων, αλλαγή διάταξης και αξιοποίηση όσων ήδη υπάρχουν με διαφορετικούς τρόπους και με στόχο να προκύψει μια νέα αίσθηση στον χώρο, χωρίς να απαιτούνται αγορές.

Συχνά οι πιο ουσιαστικές αλλαγές προκύπτουν όταν εξετάζονται διαφορετικές θέσεις και συνδυασμοί που δεν είναι αυτονόητοι ή που έχουν αποκλειστεί χωρίς καν να έχουν δοκιμαστεί. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα πολύ πιο αισθητό από μια απλή προσθήκη ή αντικατάσταση αντικειμένων.

Αλλαγές διαμόρφωσης που μπορούν να κάνουν διαφορά

Η μετακίνηση βασικών επίπλων είναι από τα πιο υποτιμημένα εργαλεία στη διαμόρφωση ενός εσωτερικού χώρου, κυρίως από όσους δεν ασχολούνται επαγγελματικά με τη διακόσμηση. Ένα σαλόνι μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική αίσθηση όταν αλλάξει η θέση του καναπέ ή ενός επίπλου με μεγάλο όγκο, όταν απελευθερωθεί ένα πέρασμα, όταν δημιουργηθεί μια νέα εστία μέσα στο δωμάτιο. Αυτές οι αλλαγές δεν απαιτούν χρήματα, αλλά προϋποθέτουν διάθεση να αμφισβητηθεί η υπάρχουσα διάταξη.

Σε πολλούς χώρους, η διάταξη διατηρείται χωρίς να εξυπηρετεί πλέον τον τρόπο που ο χώρος χρησιμοποιείται στην πράξη. Έπιπλα που έχουν τοποθετηθεί από συνήθεια, επιφάνειες που δεν αξιοποιούνται ή σημεία που εμποδίζουν την κίνηση, είναι στοιχεία που συχνά περνούν απαρατήρητα. Η επανεξέταση αυτών των σημείων μπορεί να οδηγήσει σε πιο λειτουργική και ανοιχτή διαμόρφωση. Κάτι που ασφαλώς δεν μπορεί να συμβεί αλλάζοντας διακοσμητικά μαξιλάρια, κουρτίνες ή προσθέτοντας ένα φυτό.

Η αλλαγή στον χώρο δεν προκύπτει μόνο από το πού τοποθετείται κάτι, αλλά και από το τι τελικά φεύγει. Σε πολλά σπίτια, η συσσώρευση αντικειμένων –έπιπλα που δεν έχουν ουσιαστική χρήση, διακοσμητικά που παρέμειναν από διαφορετικές περιόδους, στοιχεία στους τοίχους χωρίς σαφή ρόλο– δημιουργεί μια εικόνα που δύσκολα, όσο παραμένει ίδια, μπορεί να συμβάλλει στην πραγματική αλλαγή της εικόνας ενός δωματίου. Η αφαίρεση, ακόμη και δοκιμαστικά, μπορεί να αποκαλύψει μια πιο καθαρή και λειτουργική βάση, πάνω στην οποία ο χώρος αποκτά διαφορετική αίσθηση χωρίς καμία προσθήκη.

Γιατί οι μικρές αλλαγές “χωρίς κόστος” δεν αρκούν

Σε αρκετές περιπτώσεις, η διάταξη ενός χώρου δεν προκύπτει από πραγματικές ανάγκες, αλλά από στερεότυπα γύρω από το πώς «πρέπει» να είναι οργανωμένο ένα σπίτι. Συνήθεις επιλογές όπως για παράδειγμα η θέση του καναπέ ακριβώς απέναντι από την τηλεόραση, χρήση χαμηλών κομοδίνων και όχι επίπλων που εκμεταλλεύονται ολόκληρο το ύψος του χώρου, απαραίτητα τραπεζάκι σαλονιού κλπ. και γενικά η διατήρηση μιας καθιερωμένης διάταξης, συχνά δεν έχει στην πραγματικότητα επιλεγεί αλλά έχει με έναν τρόπο «επιβληθεί» από τα στερεότυπα, χωρίς ποτέ να επανεξεταστεί. Όταν αυτά τα στερεότυπα αμφισβητούνται, ανοίγει ο δρόμος για πιο ευέλικτες και ουσιαστικές αλλαγές χωρίς κόστος.

Η αλλαγή στον τρόπο χρήσης βασικών επίπλων μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη λειτουργία και την αίσθηση ενός χώρου πολύ πιο αποτελεσματικά και καθοριστικά από την πχ αλλαγή σε κάποια υφασμάτινα στοιχεία ή το βάψιμο ενός τοίχου σε διαφορετική απόχρωση.



Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντικατάσταση του κλασικού τραπεζιού σαλονιού με τραπέζι φαγητού, που μπορεί να διαφοροποιήσει εντελώς τη συνολική εικόνα και λειτουργικότητα του χώρου.

Η επιλογή για τραπέζι φαγητού αντί για τραπεζάκι σαλονιού είναι απλώς δείχνει μια διαφορετική προσέγγιση στη χρήση των ίδιων αντικειμένων και αποδεικνύει πως μια τέτοια αλλαγή μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη λειτουργία και την αίσθηση του χώρου, πέρα από μια απλή αντικατάσταση διακοσμητικών στοιχείων. Παρότι δεν είναι μια επιλογή που ταιριάζει σε κάθε σπίτι, όμως σε ένα μικρό σαλόνι είναι ικανή πραγματικά να μεταμορφώσει τόσο την αισθητική όσο και την λειτουργικότητα του χώρου. Είναι απλώς ένα παράδειγμα αλλαγής διάταξης που αποτυπώνει καθαρά ότι η διαμόρφωση και η χρήση του χώρου έχουν μεγαλύτερη επίδραση από μικρές επιφανειακές αλλαγές.

Πότε μια μεγάλη αλλαγή χωρίς κόστος δεν είναι αρκετή

Σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει να μας αρέσουν τα μαξιλάρια του καναπέ, οι κουρτίνες που ήδη έχουμε, στο χώρο υπάρχουν φυτά και οι τοίχοι είναι βαμμένοι επίσης σε χρώματα που μας αρέσουν και δεν επιθυμούμε αλλαγές σε αυτά τα μικρά στοιχεία. Άρα αυτό που μας κάνει να ζητάμε την ανανέωση στον χώρο είναι μια μεγαλύτερη, ριζική αλλαγή, μια αναδιάταξη του χώρου και της λειτουργίας του.



Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις όπου η αναδιάταξη του χώρου δεν μπορεί από μόνη της να καλύψει πλήρως βασικές ανάγκες. Όταν ο φωτισμός δεν επαρκεί, όταν υλικά και επιφάνειες έχουν έντονα φθαρεί ή όταν η λειτουργία του χώρου δεν εξυπηρετείται από τα υπάρχοντα έπιπλα, τότε μια αλλαγή χωρίς κόστος έχει περιορισμένη επίδραση και χρειάζεται και αντικατάσταση των στοιχείων αυτών.

Γιατί διστάζουμε να αλλάξουμε τη διάταξη του χώρου

Η αλλαγή στη διάταξη ενός χώρου δεν είναι πάντα εύκολη απόφαση, ακόμη και όταν δεν απαιτεί κανένα οικονομικό κόστος. Συχνά η συνήθεια καθορίζει τον τρόπο διαμόρφωσης και τελικά και χρήσης των χώρων του σπιτιού, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η υπάρχουσα διάταξη είναι η μόνη που εξυπηρετεί. Παράλληλα, η διαδικασία των μετακινήσεων μπορεί να φαίνεται κουραστική ή χρονοβόρα κάτι που οδηγεί στο να παραμένει ο χώρος μόνιμα ίδιος.

Υπάρχει επίσης ο φόβος ότι μια αλλαγή δεν θα αποδώσει, ειδικά όταν δεν υπάρχει σαφής εικόνα του αποτέλεσμα εκ των προτέρων. Αυτός ο δισταγμός συχνά εμποδίζει την δοκιμή διαφορετικών λύσεων, παρότι η αναδιάταξη είναι από τις λίγες παρεμβάσεις που μπορούν να μεταμορφώσουν ουσιαστικά έναν χώρο χωρίς κανένα κόστος.





Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό που αποτρέπει από την αλλαγή δεν είναι παρά η η αδυναμία να φανταστούμε τον χώρο διαφορετικά από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε καθημερινά. Όταν μια διάταξη έχει παγιωθεί, είναι δύσκολο να την αμφισβητήσουμε χωρίς να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι θα μπορούσε να προκύψει.



Όμως πλέον υπάρχουν τρόποι, μέσω ΑΙ και δωρεάν εφαρμογών εύκολων στην χρήση, που επιτρέπουν τη δοκιμή και φωτογραφική απεικόνιση διαφορετικών εκδοχών του ίδιου χώρου με βάση μια απλή φωτογραφία της υπάρχουσας διαμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξεταστούν εναλλακτικές βασικές αλλαγές στη διάταξη ή στη χρήση των επίπλων χωρίς να χρειαστούν μετακινήσεις στην πράξη. Η διαδικασία αυτή ακόμη και αν δεν προσφέρει τελικά την οριστική λύση, σίγουρα βοηθά σημαντικά να ξεπεραστεί ο αρχικός δισταγμός και να αμφισβητηθούν επιλογές που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένες.

Πως θα γίνει πρακτικά

Οι ουσιαστικές αλλαγές χωρίς κόστος μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα για να επανεξεταστεί ο χώρος και να δοκιμαστούν νέες ιδέες συνολικής αναδιάρθρωσης του χώρου. Ωστόσο, για να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη αλλαγή, συχνά χρειάζεται συμπληρωματικά και μικρές αισθητικές παρεμβάσεις.

Όταν λοιπόν νοιώθουμε ότι ο χώρος χρειάζεται ανανέωση, θα πρέπει να προηγείται μια ουσιαστική επανεξέταση της διάταξης και της χρήσης του, πριν προστεθεί οτιδήποτε νέο. Η αναδιάταξη όσων υπάρχουν ή και αφαίρεση στοιχείων που δεν εξυπηρετούν πλέον μπορούν να αλλάξουν ριζικά την εικόνα, χωρίς πραγματικά κανένα κόστος. Αν στη συνέχεια προκύψει η ανάγκη και για μικρές διακοσμητικές αλλαγές, αυτές εντάσσονται πιο φυσικά και πιο αποτελεσματικά σε έναν χώρο που έχει ήδη ανανεωθεί στη βάση του.

