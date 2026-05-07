Με οριακές διαφορές εξελίχθηκε η μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τη «Super Κατερίνα. V» να περνά πρώτη με 11.8%.

Ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 11.4%, ενώ σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε και το «Buongiorno» με 11.0%, διαμορφώνοντας ένα από τα πιο κλειστά αποτελέσματα της σεζόν.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «10 Παντού» με 7.4% και οι «Αταίριαστοι» με 7.3%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» σημείωσε 6.9%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Breakfast@Star» με 5.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com