2026-05-09 11:11:02
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 14.6%, καταγράφοντας καθαρή πρωτιά.
Ακολούθησε η «Super Κατερίνα. V» με 11.4%, ενώ το «Buongiorno» σημείωσε 10.8%, παραμένοντας σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
Πιο πίσω κινήθηκε το «10 Παντού» με 7.8%, ενώ το «Breakfast@Star» και οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν από 5.3%.
Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με μόλις 2.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
