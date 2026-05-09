2026-05-09 11:11:02
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Το Πρωινό» οδηγεί την κούρσα

 



Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 14.6%, καταγράφοντας καθαρή πρωτιά.

Ακολούθησε η «Super Κατερίνα. V» με 11.4%, ενώ το «Buongiorno» σημείωσε 10.8%, παραμένοντας σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Πιο πίσω κινήθηκε το «10 Παντού» με 7.8%, ενώ το «Breakfast@Star» και οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν από 5.3%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με μόλις 2.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
