





Με άνεση στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με εντυπωσιακό 19.9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Ακολούθησε το «The Chase» με 16.4%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το «Deal. IX» με 15.6%.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σημείωσαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 14.3%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» και το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψαν 11.4% και 11.3% αντίστοιχα.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Rouk Zouk» με 8.1% και το «Στούντιο 4» με 7.4%, ενώ το «Cash or Trash» σημείωσε 5.6%.

Στα χαμηλά της κατάταξης κινήθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 4.3%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.2% και το «Το Στραβόξυλο» (ΣΚΑΪ) με 2.9%.

Τελευταίο βρέθηκε το «Το Χούμε!» με μόλις 1.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

