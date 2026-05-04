





Έντονη κινητικότητα φαίνεται πως υπάρχει ήδη στα παρασκήνια της European Broadcasting Union, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες– έχει πραγματοποιηθεί διερευνητική επικοινωνία με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και την ελληνική αποστολή αναφορικά με το ενδεχόμενο διοργάνωσης της Eurovision Song Contest 2027 στην Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου η ελληνική συμμετοχή φαίνεται να έχει προκαλέσει αίσθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Akyllas με το τραγούδι «Ferto» καταγράφει ιδιαίτερα θετική απήχηση, τόσο σε επίπεδο στοιχημάτων όσο και σε ψηφιακές πλατφόρμες, δημιουργώντας ένα ισχυρό momentum υπέρ της χώρας.

Παρότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε καθαρά διερευνητικό στάδιο, η EBU συνηθίζει να προχωρά σε τέτοιου είδους επαφές με χώρες που εμφανίζουν δυναμική είτε για νίκη είτε για υψηλή θέση στον διαγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούνται αρχικά πληροφορίες που αφορούν τις διαθέσιμες υποδομές, τις πιθανές πόλεις φιλοξενίας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), αλλά και τη συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Από την πλευρά της, η ΕΡΤ φέρεται να αντιμετωπίζει με θετική διάθεση το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει –τουλάχιστον προς το παρόν– κάποια επίσημη δέσμευση ή τοποθέτηση. Άλλωστε, όλα θα εξαρτηθούν από την τελική πορεία της ελληνικής συμμετοχής στον φετινό διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση, μόνο και μόνο το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο «ραντάρ» για τη διοργάνωση της Eurovision Song Contest επιβεβαιώνει το ισχυρό αποτύπωμα που έχει αρχίσει να αφήνει η φετινή συμμετοχή, επαναφέροντας –έστω και πρόωρα– σενάρια επιστροφής του διαγωνισμού στη χώρα μετά τη Eurovision Song Contest 2006 της Αθήνας.

