





Τη συζήτηση γύρω από την επόμενη μέρα του Γιώργος Λιάγκας, αλλά και τη συνολική πορεία του ANT1 τη φετινή σεζόν, άνοιξε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από το πάνελ της εκπομπής Super Κατερίνα.

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επιδόσεις των εκπομπών Καλημέρα Ελλάδα και Το Πρωινό, με αφορμή τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφουν φέτος, αλλά και τις αλλαγές που φημολογείται ότι εξετάζει ο σταθμός για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

«Να είμαστε αντικειμενικοί. Για τον ΑΝΤ1 φέτος δεν ήταν μια καλή χρονιά. Ο νικητής όμως του ΑΝΤ1 είναι ο Πέτρος Κουσουλός. Οπότε για μένα δεν τον πειράζεις», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο μέλλον του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό», σημειώνοντας πως, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν, προχωρώντας ωστόσο σε αλλαγές:

«Θα κάνει κάποιες αλλαγές και με το δίκιο του ο άνθρωπος, γιατί δεν ήταν η καλύτερη του χρονιά. Ο Λιάγκας το παίρνει πολύ πάνω του. Βγαίνει στον αέρα και λέει “φέτος έχουμε πάει χάλια”. Δεν είναι ένας παρουσιαστής που το ρίχνει αλλού».

Η Κατερίνα Καινούργιου στάθηκε και στον τρόπο που στήνεται μια εκπομπή, τονίζοντας ότι οι αλλαγές μπορεί να αφορούν τόσο το μπροστά όσο και το πίσω μέρος της παραγωγής:

«Οι αλλαγές μπορεί να είναι πίσω, μπροστά στους συνεργάτες, σε στήλες ή στη δομή της εκπομπής. Το κανάλι επιλέγει έναν παρουσιαστή και γύρω του χτίζει το υπόλοιπο».

Παράλληλα, επισήμανε ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο για τα πρόσωπα μιας εκπομπής:

«Δεν ξέρεις αν όλοι οι συνεργάτες θέλουν να συνεχίσουν. Ο Λιάγκας είπε ότι δεν έχει κλείσει κανένας, ούτε ο ίδιος ακόμα. Έτσι λειτουργεί η τηλεόραση».

Κλείνοντας, άφησε αιχμές για πρόσωπο από το πάνελ της εκπομπής του ΑΝΤ1, χωρίς να το κατονομάσει:

«Όταν μια εκπομπή δεν πάει καλά, πρέπει να κάνει αλλαγές. Ξέρω έναν από το πάνελ που δεν θέλει καθόλου να συνεχίσει. Για μένα δεν κάνει για πάνελ και φέτος έχει πετάξει πολλές κακίες».

