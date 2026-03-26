2026-03-26 08:42:21
Φωτογραφία για «Μαχαίρι» στην TV: Έρχονται περικοπές σε prime time και… λουκέτο σε ζώνες



Ανησυχία επικρατεί στα τηλεοπτικά κανάλια ενόψει της νέας σεζόν, καθώς τα διαφημιστικά έσοδα καταγράφουν πτώση το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με πέρυσι. Το αρνητικό πρόσημο στην εμπορική δαπάνη περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια επενδύσεων, οδηγώντας τις διοικήσεις σε σκέψεις για δραστικές περικοπές.

Ήδη, σε πρώτο επίπεδο, βρίσκεται στο τραπέζι ένα άτυπο «πλαφόν» στο κόστος των σειρών μυθοπλασίας στην prime time, με τα ποσά να κινούνται μεταξύ 50.000 και 65.000 ευρώ ανά επεισόδιο, ανάλογα με τον αριθμό των επεισοδίων.

Ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα φαίνεται πως δεν επιτρέπουν αισιοδοξία, με αποτέλεσμα τα σενάρια να γίνονται πιο αυστηρά. Οι περικοπές δεν περιορίζονται μόνο στη βραδινή ζώνη υψηλής τηλεθέασης, αλλά επεκτείνονται και στο off-peak πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της REALNEWS, εάν δεν υπάρξει άμεση ανάκαμψη της διαφημιστικής δαπάνης μέσα στους επόμενους μήνες, ορισμένα κανάλια εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο να «παγώσουν» πλήρως συγκεκριμένες ζώνες ζωντανού προγράμματος, προχωρώντας σε σαρωτικές αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
