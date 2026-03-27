2026-03-27 11:36:42

Στα 920 ευρώ, από 880 ευρώ που είναι τώρα, αυξάνεται την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός.Η αύξηση είναι 40 ευρώ στις μικτές αποδοχές, ενώ στα καθαρά διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, καθώς για τους νέους ως 25 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο ο φόρος έχει καταργηθεί ενώ από 26 ως 30 ετών έχει μειωθεί στο 9% από 22%.Γιώργος ΠαλαιτσάκηςΚώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΤην αύξηση στον

