2026-03-27 12:07:55
Φωτογραφία για Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Σούπερ Ήρωες» μας υποδέχονται μέσα από ένα απολαυστικό βίντεο...
Οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «Σούπερ Ήρωες» μας υποδέχονται στο ΣΟΥΠΕΡ, μέσα από ένα απολαυστικό βίντεο.

Με χιούμορ και… αέρα διαφημιστή, μας καλωσορίζουν στο «ιστορικότερο, καλύτερο και εμβληματικότερο» (τάδε έφη ο ιδιοκτήτης του, κατά κόσμον κ. Βασίλης) σουπερμάρκετ, το ΣΟΥΠΕΡ. Ένα κατάστημα όπου τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και όπου οι πιο απίθανες καταστάσεις αποτελούν καθημερινότητα.

Από πανικόβλητες αντιδράσεις και ακραία περιστατικά μέχρι εκκεντρικά αφεντικά και ιδιότροποι πελάτες, το ΣΟΥΠΕΡ γίνεται το απόλυτο σκηνικό κωμωδίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εργαζόμενοι, μια ομάδα εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων που μέσα από τις βάρδιες, τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις τους, καταφέρνουν να γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι και να δημιουργήσουν μια μικρή οικογένεια.

Οι «Σούπερ Ήρωες» κάνουν πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 20:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη υπόσχονται να χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου, εγκαινιάζοντας το πιο ξεχωριστό τηλεοπτικό ΣΟΥΠΕΡ.

Γιατί τελικά, για να αντέξουμε την καθημερινότητα, όλοι χρειαζόμαστε δυνάμεις Σούπερ Ήρωα.

 

«ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ». ΠΡΕΜΙΕΡΑ, Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 20:00. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 20:00.

Πηγή: tvnea.com
Αυτοί είναι οι πίνακες με τους νέους μισθούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Τι θα γίνει με το Δώρο Πάσχα;
Ανδρέας Μικρούτσικος: Το “Καλημέρα Ελλάδα” δεν θα το κράταγα ως τίτλο» - Ο ΑΝΤ1 τρώγεται με τα ρούχα του...
VINYΛΙΟ: Ενα απολαυστικό αφιέρωμα στα καλύτερα, αλλά και χειρότερα video clip
Τιμή και δόξα στους ήρωες του 1821. Χρόνια Πολλά Ελλάδα.
Αυτοί είναι οι Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν «σούπερ Ελ Νίνιο» που θα…
ΠΩΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ HACKING ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΥΠΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/3/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό «Happy Day» – Κατέρρευσε το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» και χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερά πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Δεύτερο το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – Κοντά «Deal» και «Τροχός»
