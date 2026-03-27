Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Το Σόι Σου VI» με 21.6%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «MasterChef 10» με 19.3%, ενώ υψηλά κινήθηκε και το «Να Μ’ Αγαπάς» με 17.5%.

Ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας II» με 13.4%. Πιο πίσω βρέθηκαν το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 10.9% και η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» με 10.8%.

Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 9.7%, το «Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο» με 8.4% και το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 8.2%, ενώ το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» σημείωσε 7.3%.

Χαμηλές επιδόσεις κατέγραψαν το «The Wall» με 4.3% και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 3.2%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Το Παιδί» με 2.6%, το «Στην Πίεση» με 2.2% και οι δύο εκδοχές του «Κατά Λάθος Έρωτας» (ΣΚΑΪ & Open) με μόλις 1.7%.

Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «Vinylio» με 6.9%, ενώ ακολούθησαν η «Μεγάλη Εικόνα» με 5.3%, το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με 4.8% και η «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 3.4%.

