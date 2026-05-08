2026-05-08 22:11:43

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα ιδιωτικό φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία, όπου πραγματοποιήθηκε η διάθεση Φαρμάκου Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σε δικαιούχο ασθενή από φαρμακείο της γειτονιάς του. Στην επίσκεψη παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς.



Η πρωτοβουλία αυτή, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες δράσεις αποστολής φαρμάκων μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ αλλά και της κατ’ οίκον παράδοσης, στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν πλέον να προμηθεύονται συγκεκριμένα Φάρμακα Υψηλού Κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία της επιλογής τους, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ταλαιπωρία και τις πολύωρες αναμονές στα φαρμακεία του Οργανισμού.



