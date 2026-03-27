2026-03-27 10:15:26
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – Κοντά «Deal» και «Τροχός»

Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 16.0%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Σε κοντινή απόσταση ακολούθησαν το «Deal. IX» με 15.8% και ο «Τροχός της Τύχης» με 14.6%, ενώ υψηλά κινήθηκε και το «The Chase» με 12.9%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 12.5%, ενώ το «Rouk Zouk» σημείωσε 9.2% και το «Cash or Trash» 8.8%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Flat Hunters (E)» με 6.8%, το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 6.4%, ο «Ποιος Θανάσης» (ΣΚΑΪ) με 6.1% και το «Στούντιο 4» με 6.2%.

Σε χαμηλά επίπεδα περιορίστηκαν η «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» και το «Το Χούμε!» με 4.0%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.3%.



Πηγή: tvnea.com
