2026-03-27 10:15:26
Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης παρέμειναν οι «Αποκαλύψεις» με 14.0%, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.
Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 7.0%, αφήνοντας πίσω τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» που σημείωσαν 5.6%.
Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Live You» με 4.2%, ενώ σε χαμηλά επίπεδα παρέμειναν το «Real View» με 2.7% και η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2.4%.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ